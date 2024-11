La Cámara de Diputados podría debatir este miércoles al mediodía un ambicioso proyecto de ley para regular las apuestas online y así evitar las cada vez más frecuentes situaciones de ludopatía que se da tanto en menores de edad como en adultos.



Por la 750, el diputado nacional de Unión por la Patria e impulsor del proyecto, Rogelio Iparraguirre, explicó que se trata de una normativa que lleva largos meses de debate y que logró tener un dictamen con un importante apoyo en comisiones.

“Se puede legislar en la sesión especial una ley muy fuerte de regulación de las plataformas y la prevención de la ciberludopatía. Es un paso importante”, comenzó señalando.



Y explicó: “Hay que entenderlo como un paso, porque esto se da en un contexto de época donde nuestra relación con las nuevas tecnologías, con las redes, con los algoritmos, es el humus donde termina emergiendo este problema”.

Es decir, es solo un avance en un contexto en el que, para el diputado nacional, “es difícil poder seguir dando los pasos que deben darse si no se mira el contexto en el que está la sociedad”.

Este es el espíritu de la ley: “El primer debate que tuvimos que saldar era que no estábamos haciendo una ley para menores. Porque, incluso bien intencionada esta idea, caía en una trampa”.

Argumentó que esto se debe a que los jóvenes “son parte y producto de la sociedad”. Y que si solo se centra en los menores, se obstruye la posibilidad de “construir una mirada más honda y panorámica”.

“El contexto general tiene que ver con procesos de distribución regresiva de los ingresos, de deterioro de la estatalidad y un deterioro de las condiciones de vida. Así asistimos a este momento donde hay una conducta infantilizada de los adultos en relación a los modos en los que podemos hacer dinero”, señaló.

Finalmente, sobre si lograrán, o no, conseguir el quórum necesario para debatir el proyecto, sostuvo con cautela: “Si hay algo que aprendimos este año es a no desayunar el almuerzo. El dictamen reunió una cantidad de firmas importantes. Pero no me quiero anticipar a algo que puede ser muy cambiante”.