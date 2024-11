El periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo pasó por Dónde quiera que estés, y en una charla amena con Alejandro Apo, recordó y homenajeó a Diego Maradona a cuatro años de su muerte.

Para Cherquis, Diego fue “más grande de lo que creíamos que era cuando era” y “más necesario en ausencia que cuando estaba”.

“En este silencio atronador, insoportable, pienso sobre cada hecho en la dinámica del futbol: '¿qué hubiera dicho Diego sobre...?, y lo evoco. Antes no lo evocaba porque lo tenía, lo decía en un medio, en una nota. Me doy mil respuestas. Se me desordena un poco el pensamiento cuando hablo de Diego”, señaló, emocionado, el periodista uruguayo, de larga trayectoria en gráfica, radio, televisión.

Al respecto de la comparativa constante entre Lionel Messi y Diego, Cherquis sugirió que Maradona “no hubiera admitido este falso debate”. “(Diego Maradona) Se hubiera convertido el primero en hablar sobre Messi, no hubiera admitido ningún falso debate respecto de quién arriba y quién abajo, porque los genios admiran a los genios que brindan su mismo arte”, aseguró.

“Estamos evocando en esta semana maradoniana al jugador que nos está faltando. Un jugador de fútbol de Villa Fiorito, Argentina, que le devolvió el orgullo de hablar en voz alta a los napolitanos que iban a trabajar al norte de Italia y a los que les avergonzaba su dialecto. Eso no lo evalúa un periodista. Eso es emoción, es un hecho a eternizar. Les devolvió el orgullo a esa gente humilde y marginal”, enfatizó.



“La vida de Diego es estoica desde que nació. Es un reto desde la juventud. Un triunfo desde la adultez. Todos es un desafío. Nacer en Villa Fiorito es un desafío”, sostuvo.