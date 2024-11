Santiago Sosa, uno de los pilares del equipo de Racing que ganó la Copa Sudamericana, expresó que sueña con ser convocado a la Selección Argentina. "El sueño siempre está presente, es el más grande que tengo por cumplir. Me esfuerzo mucho para llegar a eso (a la Selección)", comentó el futbolista en declaraciones periodísticas. Luego agregó: "Es el anhelo más grande por cumplir, tengo la vista en llegar ahí. Confío en que si sigo por este camino, la oportunidad llegará de estar en la Selección".

“Me gustaría jugar con (Lionel) Messi, de compañero. Siempre fue mi ídolo. El año pasado lo enfrenté, pero lo quiero de compañero”, reveló Sosa cuyo pase será comprado por Racing en alrededor de cuatro millones de dólares. El volante que también se desempeña como tercer marcador central agradeció al club por esta decisión luego de haber jugado este año a préstamo desde Atlanta United.

"Que Racing me compre es algo muy lindo. Es una parte muy importante en mi vida, se me dieron muchas cosas lindas e increíbles", expresó Sosa. "En enero no lo pensaba nadie eso, ni yo. Sabía que era un precio muy alto para Argentina, pero se ve que se dieron las cosas que nadie pensaba y que ahora me compren es una satisfacción muy grande”, sostuvo.

Por último, el jugador hizo referencia a la Copa lograda el sábado en Asunción. "En lo personal todavía no caigo de la locura que se esta viviendo. Es hermoso, no me lo imaginaba. Haber estado en Paraguay y vivir eso con la familia y los hinchas es una locura, El hincha de Racing está enfermo. Están locos, viven el fútbol así, también sufren, pero son diferentes al resto", resaltó Sosa.