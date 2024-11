La médica infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano anunció por la 750 la creación de una coalición que llevará el nombre del histórico militante por los derechos LGBT+ Roberto Jáuregui y que tiene como objetivo luchar por el acceso a la salud y poner fin a las políticas de ajuste contra las personas con VIH+.







“Hoy nos sumamos a todo esto que estaba pasando, con respecto a visibilizar el desastre que ocasionan los recortes en salud, sobre todo en la comunidad que vive con VIH+”, señaló Piovano, entrevistada este jueves en La Mañana.



En este punto, la médica infectóloga añadió: “Pero esto es extensivo a la discapacidad, a la salud mental, al colectivo LGTBIQ”. “Hay una política de desguace”, denunció, sobre la gestión del ministo de Salud, Mario Lugones.

Y, sobre el origen de la coalición, explicó: “Vemos que nuestra dirigencia está accionando, pero no con la contundencia que hoy se necesita. Nos rescatamos algunas personas yagrupaciones en formar esta coalición”.

“Este 1° de diciembre vamos a estar en Parque Centenario plantando bandera y diciendo que hasta acá puede ir Milei. No queremos tener amigos y compañeros muertos por falta de medicamentos. Hace años que no pasaba, y no lo queremos volver a vivir”, finalizó.