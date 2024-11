Después de una intensa gira por Estados Unidos, María Becerra va por la Navidad. Es que la joven cantante lanzará en las próximas horas su nuevo sencillo "Jingle Bell Rock", junto a la voz original del tema Bobby Helms.

"Buenas, hoy estamos en un set muy distinto", expresó la compositora en un video que subió a su Instagram, donde recorre el detrás de escena del videoclip que filmó para la canción.

En ese marco, la artista de 24 años lució un atuendo navideño que consistía en un vestido corto blanco con plumas y unas botas. "Acompáñenos en este día tan navideño. Alucinada con la fantasía de este videoclip, no puedo creer como se ve todo. Miren lo que es este árbol, nunca había visto uno tan hermoso y grande", relató Becerra, fascinada por el nivel de producción del set de filmación.

Esta nueva versión del clásico villancico navideño —que también contará con estrofas en castellano— se estrenará este jueves a las 21, junto a su video musical. Y luego, se la verá en Montevideo, Uruguay, en un concierto como parte de su gira mundial este sábado 30.

Por lo que resta del año, "La Nena de Argentina", como se hace llamar, visitará con su TOUR24 en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Tucumán.

La visita a Kelly Clarkson y su gira estadounidense

La joven cantante de música urbana fue invitada al exitoso talk show The Kelly Clarkson Show, en Nueva York, se sentó con la cantante y primera ganadora del famoso programa American Idol y contó detalles de sus dos shows en el Estadio Monumental, en los que hubo varios inconvenientes.



"Fue la mejor experiencia de toda mi vida, pero también la más estresante porque los dos días tuvimos problemas muy serios. El primer día empezamos dos horas tarde el show", contó.

"Llovió mucho y, cuando estábamos por empezar, se cortó la luz y el generador no andaba. Yo estaba llorando detrás del escenario", recordó, todo esto en inglés, lo que muchos fanáticos destacaron porque aseguraban que a pesar del idioma, la compositora no perdía la gracia ni sus "modismos".

La joven relató el resto de la historia con mucha expresión y energía e hizo reír a la conductora ganadora del Grammy. "El segundo día, los fuegos artificiales explotaron... pero dentro del camión. Hubo fuego. Nadie salió herido; ese día Dios dijo 'esto sí, esto sí, pero esto no'. Fue muy estresante, pero increíble", relató.



Como el programa no se transmite en la Argentina, lo único que se subió en los canales oficiales del exitoso programa fue un fragmento de la entrevista a YouTube, aunque en las próximas horas se espera que esté la conversación completa. Además, Becerra, oriunda de Quilmes, cantó y promocionó su sencillo bilingüe Imán (Two of Us).

Del 18 de octubre al 2 de noviembre se estuvo presentando en Estados Unidos, en las ciudades de Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami, San Francisco, Dallas, San Antonio y Houston.