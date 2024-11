El delantero paraguayo de River, Adam Bareiro, desmintió categóricamente en sus redes sociales las versiones que apuntaban su intención de abandonar la institución en el próximo mercado de pases.

"Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que 'Me quiero ir volando de River' es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad", manifestó Bareiro. Y además agregó: "Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen. Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por los rumores sin sentido".

Con pocas posibilidades desde su arribo al club en julio de este año por 3,5 millones de dólares, el delantero guaraní sólo fue titular en cinco oportunidades e ingresó desde el banco diez veces más sin haber podido marcar un gol. Bareiro disputó quince partidos con un total de 557 minutos en cancha y el técnico Marcelo Gallardo sólo lo usó desde el comienzo las veces que precisó preservar jugadores y en la ida ante Talleres por los octavos de la Copa Libertadores.

Su rendimiento, hasta ahora, no ha cumplido con las expectativas. Pero como el contrato de Bareiro con River se extiende hasta diciembre de 2027, su continuidad en el club, al menos por el momento, parece asegurada. Más allá de la posible llegada de refuerzos en ese puesto para 2025.