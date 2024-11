Los enfermeros y enfermeras de los hospitales porteños no sólo no fueron reconocidos dentro del escalafón profesional de la salud sino que también fueron reprimidos a los palazos y rociados con gas pimienta por parte de la Policía de la Ciudad. Este mediodía, la agrupación Hospitales de la Ciudad, nucleada en ATE, y la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) se movilizó frente a la Legislatura porteña a la espera de la aprobación de un proyectos de ley que cumplía con un viejo reclamo, pero el gobierno porteño negoció la aprobación de un proyecto propio y les mandó a las fuerzas de seguridad.

"No sólo no se aprobó la inclusión de la Ley 6035, sino que vienen los golpes y la represión. La enfermería vive un momento desagradable", expresó Héctor Ortiz, dirigente de la agrupación Hospitales de la Ciudad, nucleada en ATE. "Se aprobó una ley inventada por el Gobierno de la Ciudad, en la cual no nos incluyen como profesionales ni nos pagan como tales", denunció Ortiz.

Gritos, corridas, golpes, enfermeros maniatados contra el piso y demorados. Así finalizó la jornada frente a la Legislatura porteña. En el recinto había dos proyectos en debate: uno tenía las firmas de Unión por la Patria, FIT, UCR y Confianza Pública, mientras que el proyecto alternativo presentado por el PRO --y acompañado por aliados como La Libertad Avanza y Republicanos Unidos-- insistía con desconocer a los enfermeros como trabajadores profesionales de la salud.

Sin embargo, a la hora de los votos, la UCR otra vez dio la nota, rompió su compromiso de votar el proyecto a favor de los trabajadores de la salud, y seis legisladores se abstuvieron para permirtirle al oficialismo imponer su proyecto por 27 votos a favor contra 26, y 7 abstenciones.

“La sesión de hoy en la Legislatura fue escandalosa, ya que después de asumir el compromiso en campaña del reconocimiento a la enfermería, la UCR hoy le facilitó al PRO sus aliados el bloqueo a nuestra inclusión en la Ley 6035. Es Aberrante", denunció Andrea Ramírez, enfermera del hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, quien también remarcó el compartamiento del bloque de La Libertad Avanza: "Desde (Ramiro) Marra que no estuvo en toda la sesión y llegó solo a votar contra la enfermería, hasta el resto de los integrantes de ese bloque que, hasta dos días antes, nos decían que tenían dudas porque no entendían qué se estaba votando".

Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria general de ALE, agregó: “Si algo le faltaba a esta sesión escandalosa, era que nos reprimieran fuera del recinto. Palos, gases y un operativo descomunal completó una jornada donde quedó claro quien esta con la enfermería y quien se opone a su reconocimiento. Si creen que vamos a resignar la bandera de la Inclusión en la 6035, no entendieron absolutamente nada".

Además de la inclusión en la Ley 6035, los gremios solicitaban la igualdad de carga horaria con los demás trabajadores de la salud y el 90 por ciento del sueldo de la categoría de ingreso a la carrera profesional.

La protesta fue impulsada por ATE y ALE y consistió en un paro de 24 horas no sólo en hospitales públicos de la Ciudad sino también en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC). La respuesta del gobierno porteño finalizó como cada semana, con represión para demostrar el control de la calles.