Luego de que esta semana se conociera la detención de uno de los sospechosos por el crimen de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado en Arroyito en octubre de 2021, la viuda del profesional con quien tenía una nena pequeña, aseguró ayer que se siente "esperanzada" con el hecho de que se empiece a esclarecer y recordó que falta una persona, ya que eran dos los sujetos que atacaron a su marido aquella noche, con intenciones de robo, cuando Joaquín iba a guardar su Renault Clío a una cochera de pasaje Muñiz al 1200. La audiencia imputativa está prevista en principio, para el lunes.

“Siempre tuve la certeza, nunca pensé que no se iba a descubrir", dijo ayer Indiana, en Canal 3. "Estaba todo muy trabado, era todo muy oscuro, pero ahora veo una lucecita”, dijo sobre su expectativa respecto de la resolución del caso.

En este momento, tres años después del hecho, la mujer siente que llega a la instancia que esperaba con una sensación “agridulce”. Y detalló: “Es remover todo, una a veces va pensando que va en equilibrio, que la va piloteando y esto es un cimbronazo. Se mezclan las emociones y vuelve a surgir todo el enojo, la bronca, el llanto y después te das cuenta que las cosas buenas también pasan”.



El arresto que se conoció este miércoles es el primero en el marco de la investigación que tiene a cargo el fiscal Adrián Spelta. El sospechoso fue detenido en barrio Los Pumitas, a unas cuadras de donde se produjo el crimen de Joaquín, que tenía 34 años. "Cuando me dijeron eso, me agarró una sensación terrible, estaba acá a 15 o 20 cuadras. Y pensé cuántas veces el asesino habrá pasado por acá con la moto... se manejan con una impunidad terrible, se piensan inimputables”, señaló la mujer, en medio de la expectativa sobre la audiencia imputativa en la que se darán detalles del rol de sospechoso en el hecho, según la teoría del caso de la Fiscalía.



Sobre ese momento, tanto su esposa como la familia de su exmarido podrán estar presentes. “Es la primera vez que estaremos cara a cara con el asesino. Yo siempre dije que quería tenerlo frente a frente, para saber quién es. No sé si estoy preparada, tengo un par de días por delante que van a ser clave para mí, quiero saber quién fue, verlo y que pague”, sostuvo Indiana en medio del dolor que prevalece.



Al mismo tiempo, recordó que el reclamo de Justicia no termina. “Hay un detenido, que se haga la audiencia y que lo imputen; pero falta otro", recordó. "Esto no termina acá. Esto es el principio de un camino largo que viene ahora, que nos da esperanzas. Yo nunca bajé los brazos y no los puedo bajar”, dijo.

El procedimiento en el que fue detenido el sospechoso se realizó en Garzón al 1300 bis. El arrestado fue identificado como C. L., quien además -indicaron desde Fiscalía- se encuentra vinculado al otro hecho de homicidio, cometido el 7 de enero de 2023, en Zelaya al 900, en el que resultara víctima Ariel del Luján Simoncini.