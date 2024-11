El ministro de Obras Públicas de Santa Fe volvió a manifestar su fastidio por la falta de respuesta de Nación a la indispensable inversión en mantenimiento de carreteras federales que pasan por la provincia. “Las rutas nacionales se están convirtiendo en cementerios”, sostuvo el funcionario, para quien las autoridades nacionales “nos corren la raya todo el tiempo” con excusas. El senador nacional por Santa Fe del PJ, Marcelo Lewandowski, le planteó el problema el miércoles al jefe de Gabinetes, Guillermo Francos, cuando brindó su informe de gestión al Congreso. “Tiene razón”, dijo el funcionario de la Casa Rosada, para agregar lo evidente: “Es una realidad”. “Por lo menos hagan bacheo y corten los yuyos, que tienen dos metros”, replicó el legislador.

A casi un año del inicio de la gestión de Javier Milei, y mientras transcurrieron decenas de reuniones, llamados, gestiones y hasta la firma de un acuerdo para que la provincia se hiciera cargo del indispensable mantenimiento de las rutas nacionales que la atraviesan, el ajuste fiscal que en términos dogmáticos aplica el gobierno federal no cede ni ante sus consecuencias sobre la vida humana.

“La situación por la falta de reparación está generando una cantidad de siniestros irremediables en los últimos días. Por Santa Fe atraviesan 2.685 kilómetros de rutas nacionales”, precisó ayer el ministro Enrico, quien consideró que “las rutas nacionales se están convirtiendo en cementerios”.

“Lo digo por el aumento de accidentes que hubo estos días en las rutas nacionales. A la terrible situación que pasó ayer (por el miércoles) en Sancti Spiritu, se suman los cuatro muertos en la Ruta Nacional 11 la semana pasada. Yo justo pasé por uno de los accidentes”, contó Enrico a Rosario/12.

En el siniestro vial de Sancti Spiritu, ocurrido sobre el kilómetro 618 de la Ruta Nacional 33, colisionó una ambulancia que llevaba a una mujer con destino a Venado Tuerto a dar a luz. Murieron su esposo y su hijo.

“Que no reparan el Monumento a la Bandera en Rosario, bueno, eso puede esperar, pero las ruta no”, sostuvo el ministro en diálogo con este diario. Añadió que “la lógica del gobierno nacional en cuanto a paralizar la obra pública no puede aplicarse a la infraestructura vial, porque si las rutas no son mantenidas comienza un deterioro progresivo que hace crecer la peligrosidad, aumenta la inseguridad vial y se multiplica la cantidad de accidentes”.

“Los santafesinos venimos desde hace años aportando con impuestos y retenciones gran parte de la renta pública nacional, pero esos recursos no vuelven en obras, y no solo no hay obras de magnitud, sino tampoco cuestiones elementales, como corte de pasto, bacheo y señalización”, se quejó Enrico.

En la misma línea se había manifestado un día antes el senador Lewandowski, al participar en la Cámara alta nacional del informe de gestión que el jefe de Gabinete está obligado a dar periódicamente ante el Congreso, por imperio de la Constitución.

El senador nacional hizo un planteo general sobre las rutas nacionales que pasan por Santa Fe, que están en severo estado de abandono, y apuntó particularmente a la 11, que atraviesa de sur a norte la bota. “En 10 meses ya tiene 12 muertos”, precisó Lewandowski en su exposición sobre las fatales estadísticas de la carretera.

“Es un problema que viene desde hace rato. No vamos a pedir que hagan una autopista en un año, pero sí al menos bacheo y que corten los yuyos que tienen dos metros de altura”, pidió el rosarino.

En igual sentido, le dijo al jefe de Gabinete que “hoy cuando uno quiere esquivar los pozos no tiene ni lugar para ir por la banquina. Aunque sea eso y asfalto caliente para tapar los cráteres por el momento, hasta tanto se puedan licitar los tramos correspondientes”.

Francos le dio la razón al senador del PJ porque, dijo, lo que describió “es la realidad”. Y agregó: “La verdad es que lo voy a plantear nuevamente y en la medida que recuperemos recursos económicos, seguramente vamos a ayudar a la provincia en este tramo para poder avanzar”.

Es decir, el jefe de Gabinetes prometió “ayudar” a Santa Fe a realizar una obra cuya responsabilidad y jurisdicción es nacional. Además, eso recién ocurriría cuando “recuperemos recursos económicos”.

El 29 de octubre, el Gobierno nacional anunció ante cámaras empresarias su plan de una red federal de concesiones de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, para su operación y mantenimiento en a través de consorcios privados.

Las rutas nacionales que pasan por la provincia entran en el segundo tramo del plan, que de acuerdo al cronograma oficial se licitarán en febrero del año próximo, con el objetivo de adjudicarlas en julio de 2025.

Al respecto, el ministro de Obras Publicas santafesino dijo que “tiene que haber plan de trabajo, de peaje, concesionarios, cuáles van a ser las obras” a realizar.

“El gobernador (Maximiliano Pullaro) le pidió a la Nación que le ceda a la provincia las rutas 11, 33 y A-012. Si no pueden, o no quieren, o no saben reparar, o no tienen un plan de prioridad, pásenlas a las provincias”, dijo Enrico, para recordar que “estamos permanentemente gestionando, pero siempre nos corren la raya”.

En particular, se refirió a la A-012, la ruta por la corre en camiones la producción que tiene como destino los puertos del Gran Rosario. “Nación dijo que iba a concesionarla a nosotros, que podía pasarla a la provincia, y todavía estamos esperando”, concluyó.