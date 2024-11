La Cámara de Diputados bonaerense buscará dar un paso clave en materia de salud este viernes al dar despacho al proyecto del Poder Ejecutivo para crear el Centro Farmacéutico Bonaerense, un laboratorio de medicamentos con el fin de esquivar el incremento que tuvieron los mismos en el último año y potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia.

Sobre el fin de la semana y del periodo de actividad de las comisiones, habrá un plenario conjunto de las de Salud Pública, Legislación General y Presupuesto e Impuestos. De obtener luz verde en las tres, el texto queda en condiciones de ser debatido en el recinto, donde podría aprobarse con mayoría simple. La idea, además, es convocar a una sesión para el jueves 5 de diciembre.

La propuesta había sido enviada por el gobernador Axel Kicillof y defendida ante diputados y senadores por el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak.

Pese a las diversas expresiones sobre la necesidad de contar con el laboratorio de medicamentos, especialmente en el contexto de suba sideral de los precios, la norma no había sufrido movimientos legislativos.

En dos de las tres comisiones Unión por la Patria cuenta con los votos necesarios para dar despacho de mayoría, mientras que en Salud Pública tiene seis de las trece sillas que la conforman. En este punto, desde el oficialismo apuestan a contar con el respaldo de Unión Renovación y Fe o de la Unión Cívica Radical (UCR).

Ante la consulta de Buenos Aires/12, desde ambas bancadas opositoras señalaron no tener una postura definida al respecto.

En el caso del radicalismo, marcado a fuego por las internas que vivió el partido en los últimos meses, desde el oficialismo se apostó a buscar algún guiño en los intendentes boina blanca. De hecho, el ministro Kreplak y el gobernador Kicillof sostuvieron encuentros con los jefes comunales donde se les planteó la importancia del proyecto. Varios de ellos coincidieron, pero no son los que ponen los votos.

Uno de los espacios del oficialismo que había iniciado un operativo clamor por el proyecto fue el Frente Renovador. El vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, y el diputado Rubén Eslaiman habían manifestado en agosto la necesidad de tratar el proyecto de ley.

"Una empresa para la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos por parte de la Provincia serviría para evitar los abusos del mercado", señaló Guerrera, espada legislativa del exministro de Economía, Sergio Massa.

El legislador, que se encamina a ser el nuevo titular de la Cámara baja provincial, destacó además que permitiría "ahorrarle a los hospitales públicos, tanto municipales como provinciales, importantes sumas en concepto de insumos médicos".

"La suba de los medicamentos golpea enormemente el bolsillo de los trabajadores y fundamentalmente de los jubilados. Es clave que el Estado tenga los instrumentos de regulación para una mejor competencia en el mercado, que alivie los bolsillos de los bonaerenses", dijo Eslaiman, quien señaló que "por eso impulsamos la ley que le da a la Provincia junto con los municipios la posibilidad de desarrollar una empresa para la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos más económicos".

Según un reciente informe del Centro de Economía Política (CEPA) realizado en conjunto con el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), desde la asunción de Javier Milei, los medicamentos más utilizados por las adultos mayores registraron un aumento acumulado del 202 por ciento, es decir, por encima de la inflación.

De qué se trata el proyecto

Como dio cuenta este medio, el proyecto señala que como el actual Instituto Biológico Tomás Perón, está “imposibilitado” de contratar el recurso técnico necesario e importar insumos, el Centro podrá fabricar, medicamentos, vacunas, insumos odontológicos y equipamiento.

A esto se suman otras funciones clave como la posibilidad de iniciar proceso de compra, venta, investigación y distribución de su producción.

Según la cartera sanitaria, esto permitirá hacer compras centralizadas y bajar precios de medicamentos para la provincia y los municipios, entendiendo que contar con esta empresa pública “debería contribuir a evitar los sobreprecios”.

Asimismo, la propuesta promueve la investigación, así como el desarrollo de nueva medicación, aplicación tecnológica, valor agregado y soberanía sanitaria para casos donde es necesario imponer una definición política desde el Estado, como fue la pandemia.

Nicolás Kreplak defendió el laboratorio público bonaerense

Este lunes, en el marco de la conferencia de prensa que brindó en La Plata, el ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, fustigó al Gobierno nacional por las diversas políticas que tomó la gestión libertaria sobre los medicamentos, especialmente por el crecimiento de alto impacto de los precios.

"El incremento de los precios generó un problema muy grande. Los precios de los medicamentos aumentaron entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024 un 330 por ciento, contra una inflación del 209 por ciento en ese periodo. Lo que sucedió con este Gobierno, que desreguló los precios, fue que previendo la caída de las ventas, aumentaron la rentabilidad. Venden menos cantidad a menor precio. Eso generó entre un 8 y un 30 por ciento de caída de las ventas de medicamentos en farmacias", describió.

En ese plano, el funcionario dijo que eso se traslada de dos maneras al sistema público: primero, en el incremento de las consultas en los hospitales públicos y, segundo, en consultas en las guardias con las personas con las enfermedades descontroladas por la falta de acceso a los remedios.

"Una de las cosas más graves que planteó el Gobierno nacional es que las provincias importemos medicamentos sin pasar por el control de la ANMAT, que es una institución reconocida a nivel mundial. Si las provincias no tienen esta agencia de evaluación, corremos el riesgo de incorporar medicamentos que no sabemos si son seguros. El sistema de salud argentino y el bonaerense es de alta calidad, esta medida no solo es engañosa sino también profundamente insegura", añadió.

Por eso, reclamó "que la Nación tome las medidas para que los medicamentos ambulatorios y de alto costo, bajen de precio" y recordó que "para eso presentamos en la Legislatura el proyecto de la empresa pública, para poder producir o asociarnos con la industria farmacéutica para reducir el precio, comprar y poder llegar a cubrir las necesidades de la población; pero que también se haga cargo la Nación de garantizar la seguridad y la eficacia y que reduzcan los precios".