El broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se presentaron ayer a la citación para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga la contratación de seguros en organismos del Estado, aunque se negaron a responder preguntas. El agente de bolsa presentó un extenso escrito en el que afirmó que las comisiones que cobró fueron por trabajos realizados y a precios de mercado, dijo tener un prestigio legítimo en el mercado asegurador, aclaró que nunca negó su amistad con el exjefe de Estado y cuestionó la investigación judicial porque los asesores de seguros designados ante Nación Seguros “fueron muchos más” que los señalados por Comodoro Py.

Martínez Sosa llegó al juzgado de Retiro a las 10 de la mañana junto con sus abogados defensores, que presentaron un escrito de 170 páginas con 16 anexos de documentación. Allí afirmó que las comisiones “fueron por trabajos efectivamente realizados, dado que todas las facturas emitidas responden a la ejecución de los servicios contratados” y aseguró que los valores “nunca fueron mayores a las que se estila cobrar en el mercado asegurador”. “En porcentajes de la facturación total de la sociedad: en el año 2020 fue del 0,27 por ciento, en el año 2021 del 4,16 por ciento, en el año 2022 del 9,01 por ciento y en el año 2023 del 5,52 por ciento. Y esas comisiones involucran a los organismos públicos y a empresas privadas aseguradas en Nación Seguros”, precisó. “Fueron en pago de contraprestaciones efectivamente realizadas y dentro del marco de la ley 22.400 que rige a los productores/asesores/organizadores”, apuntó.

“Tengo una relación de amistad con el ex presidente Alberto Fernández de muchos años, y nunca lo negué. Lo visité en algunas ocasiones en la quinta de Olivos y estuve en la Casa Rosada cuando juró como presidente de la Nación”, admitió en el escrito. “También es de público conocimiento que, en el segundo semestre del año 2008, en tiempos que Alberto Fernández no era funcionario público, le hice un préstamo de dinero que he declarado ante la AFIP”, recordó. Para los cumpleaños “le he regalado corbatas porque sé que le gustan y que las usa, pero nunca le regalé joyas”, como sugieren los chats de su esposa. Reivindicó el crecimiento de su empresa y negó cualquier influencia de su amistad con Fernández: “Tenemos un prestigio ganado en un mercado asegurador muy competitivo en el que somos conocidos porque damos un servicio de excelencia”, afirmó.

Martínez Sosa cuestionó la investigación de Rívolo y Ercolini porque se focalizó sólo en algunos brokers. “Los productores asesores de seguros que fueron designados ante NACION SEGUROS fueron muchos más que los señalados por el fiscal en su segundo dictamen, y que luego fueron requeridos por V.S.”, advirtió.

Respecto al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, otro de los imputados en la investigación, el broker Martínez Sosa rechazó haber ejercido "influencia" alguna. "Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones", dijo.

María Cantero llegó al juzgado cerca del mediodía. Aunque la asesoran los mismos abogados que su esposo, no presentó ningún escrito. Martínez Sosa, en el suyo, aseguró que “de ninguna manera las designaciones fueron direccionadas por mi mujer María Cantero, más allá que siempre se preocupó porque me fuera bien en mi trabajo, como es lógico”.

En la misma causa, el expresidente se presentó el miércoles en tribunales. Al ser indagado, negó las acusaciones en su contra y justificó su decisión de firmar el decreto que dispuso que todas las pólizas debían pasar por Nación Seguros (empresa estatal que a su vez recurrió a brokers) en su intención de evitar la “cartelización” del sector.

Sobre su vínculo con Martínez Sosa, Fernández habló de una "relación de afecto" pero aclaró que nunca le pidió "a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros", y agregó: "No creo que sea un delito conocerlo".

La ronda de indagatorias seguirá mañana con otros tres imputados. Además de Pagliano, tendrán que presentarse el ex director de Nación Seguros Gustavo García Argibay y la del ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, Federico D Angelo Campos.