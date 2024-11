Este sábado, la compañía Teatro Kabeza cumple 15 años y lo festeja en el Teatro Maipú de Banfield con un gran show retrospectiva. Presentarán el espectáculo “Lado B... Lo peor de nosotros”, una selección de aquellos sketchs desastrosos, ofensivos e insignificantes, que durante los quince años de historia de la compañía han quedado relegados y apartados. En este especial festejo, Teatro Kabeza decide mostrar esas historias para salvarlas del olvido.

En tiempos en donde lo sólido se desvanece en el aire, una compañía que lleva quince años trabajando se parece a una maravilla de la Provincia por la que vale la pena peregrinar. El secreto, dice Dario Segura, uno de sus fundadores, está en que lograron hacer del teatro su fuente de trabajo. “Es como las parejas. Nos seguimos eligiendo y haciendo proyectos, nos divertimos” acota Segura.

Hace años se meten en sus sketches con las problemáticas, sueños, tristezas y alegrías que los convocan como conurbanenses. “El deseo por la casa propia, no llegar a fin de mes, el tren en hora pico, la hipocresía de la clase media baja y la esperanza ciega en que vamos a estar mejor”, agrega.

Segura es oriundo de Lomas de Zamora, aunque vive hace años en Tristán Suárez. Empezó a hacer teatro a los 21 años, en los ratos libres que conseguía mientras cuidaba a su hijo de 6 meses, en un espacio que se llamaba “Desamordazarte”. Fue ahí que conoció a José Francisco Gonzalez, otro de los fundadores de la compañía. “Él me motivó a que yo empezara a hacer teatro con Marcelo Tizzo, un gran maestro de la zona. En la primera clase me di cuenta de que eso era lo que andaba buscando y no lo largué más. Al año siguiente los dos seguimos estudiando en Las Nobles Bestias con Claudia Eitchenberg, que además me hizo entrar a trabajar en todas las áreas del teatro, en donde aprendí todo lo que sé hasta ahora” recuerda Segura, para quien el teatro es todo, pero sobre todo lo que le permitió ser libre.

“Tener un oficio, trabajo y la posibilidad de expresarme. Yo tenía un problema existencial, no sabía qué quería para mi vida. Había empezado a estudiar sociología, pero no me cerraba y en algún momento me di cuenta de que había en el teatro lugar para la sociología, la antropología, la psicología. Una cuota enorme de humanidad y juego. Un juego en el que no hay competencia, porque se hace con otros” relata.

Para él, dedicarse a hacer reír se convirtió en una forma de adoptar una mirada sobre la vida que la hacía más tragable. El filtro del humor convertía la ira, la angustia y la tristeza en material creativo.

Segura y Gonzalez comenzaron armando una varieté que se llamaba “La varieté de Ludovico” y que muchos sureños recuerdan. La realizaban en un teatro bar que fundaron en Temperley en el 2005 y que fue clausurado en 2011 por un funcionario municipal, al que, según Segura, echaron después por corrupción. Tras varias clausuras y persecuciones, decidieron no darse por vencidos y darle a la varieté el estatuto de compañía para empezar a girar por otros espacios.

Volvieron a hacer funciones en Las Nobles Bestias, un teatro con capacidad para 150 personas, y cuando el espacio les quedó chico se mudaron al Teatro Maipú, donde el dueño les abrió generosamente las puertas y donde este sábado volverán para festejar su aniversario.

“Lo peor de nosotros” , el espectáculo que montarán el sábado, es un guiño, un juego interno entre ellos y su público. El hilo conductor es el delirio y el humor negro y por supuesto el deseo de reírse de lo que es tabú para hacer más llevaderos estos tiempos trágicos. El elenco inestable, como dicen ellos, lo componen: Lisandro Cavanna, José Pablo Suarez, José Francisco Gonzales y Darío Segura, claro. Los invitados especiales que también fueron parte de la compañía son: Patricia Ferrada, Pablo Silvero. La Técnica Iluminación/sonido está a cargo de Ariel Zorreguieta y Julieta Papi. El diseño de luces es de Ariel Zorreguieta y Darío Segura.



El espectáculo anuncia que se trata de una obra para desajustarse el cinturón de lo correcto y dejar los problemas de lado. Apagar el celular y la neurona de la moralidad. “Si nos vienen a ver con pruritos morales, la van a pasar mal. Buscamos romper con eso. Nos reímos pero también pensamos o ponemos sobre la mesa cosas de las que nadie quiere hablar. Discursos que están estáticos y se tienen que poner en juego” dice Segura.

Durante estos años la compañía se transformó al calor de la realidad social. “Cuando nosotros terminamos de estudiar en las Nobles Bestias, la problemática era que la gente no iba al teatro. La gente común, la gente de clase media o media baja. Y nosotros cuando armamos la varieté queríamos que todos pudieran ir. Fue una búsqueda que nos pusimos en la cabeza, contagiar a la gente de ganas y lograr que se anime a entrar al teatro. La realidad acompañó, porque el país en el 2005 se estaba reponiendo de la crisis. La gente tenía más plata en el bolsillo, era palpable y estaba dispuesta a probar cosas nuevas” recuerda. El golpe duro lo recibieron en el 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. “Bajó mucho el público. Lo sentimos con más fuerza en el 2017. La plata no le alcanzaba a nadie. Ahí tuvimos que parar un tiempo y conseguir otros trabajos. En la pandemia empezamos con la idea de volver, con algunos integrantes menos” explica.

Durante el macrismo, también sufrieron el “de eso no se puede hablar”. Les pasó en una escuela en la que los habían contratado para una serie de funciones y los obligaron a dar de baja las últimas por criticar al gobierno de María Eugenia Vidal. “Nosotros éramos muy frontales y decíamos las cosas muy alevosamente, tuvimos que empezar a disfrazar el cómo las decíamos para seguir teniendo trabajo” relata. Después del macrismo muchos espacios culturales y teatros cerraron y en palabras de Segura: “cada vez cuesta más que existan, la escena está muy afectada por la crisis”.

La función será a las 21:30 en el Teatro Maipú (Maipú 380, Banfield). Las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral. Para seguir sus próximos espectáculos se los puede seguir en sus redes sociales @teatro_kabeza.