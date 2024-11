Después de boicotear la aprobación del proyecto de Ficha Limpia, Javier Milei salió a poner paños fríos. El presidente se comunicó con Silvia Lospennato, la principal impulsora de la iniciativa, y le expresó su interés en trabajar en un nuevo proyecto de Ficha Limpia. El contacto, difundido ampliamente por los funcionarios de Casa Rosada, buscaba rebatir, así, la narrativa acusatoria del pacto con Cristina Fernández de Kirchner. Los argumentos y justificaciones fueron variando en las últimas 24 horas - detalles técnicos, problemas de timing - e incluyeron, incluso, una admisión de que, así como estaba, el proyecto parecía hecho a medida de la proscripción de la líder del PJ. Una puesta en escena para silenciar las voces críticas que, desde el fracaso de la sesión del jueves, empezaron a surgir desde distintos sectores políticos hasta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El encargado de revelar el chat entre el presidente y la diputada del PRO fue Guillermo Francos, pocas horas después de que la sesión se cayera por falta de quórum. Según el relato del jefe de Gabinete, confirmado después por la propia Silvia Lospennato, el presidente le dijo que estaba "de acuerdo" con la Ficha Limpia y que pretendía trabajar con ella en un nuevo proyecto. "Él mismo (Milei) va a promover y participar del nuevo proyecto. Y quiere que no se tome como algo exclusivamente contra la ex presidenta porque después se puede tomar como una proscripción de alguien en particular. Ficha Limpia no está hecha contra Cristina, sino que es una norma general para todos", aseguró Francos, en diálogo con Radio Mitre.

Al gobierno no le había hecho gracia la oleada de recriminaciones del radicalismo y la Coalición Cívica, que habían dedicado las últimas 24 horas a acusar a La Libertad Avanza de cerrar un "pacto" con Unión por la Patria. Un pacto que incluía desde la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el apoyo a los pliegos para la Corte Suprema y la eliminación de las PASO. El Presidente, incluso, les dedicó un pasaje de la Torá calificándolos de "tibios": "Los que juegan para todos lados son los peores de todos, incluso mucho peor del que es completamente malvado. Ya que el que es malvado y se muestra como tal, lo tenemos identificado. En cambio el otro se comporta como bueno, y no sabemos nunca, cuáles son sus actitudes y sus intenciones nefastas", tuiteó, místico.

Francos, mientras tanto, se quejó de que La Libertad Avanza no había sido el único bloque con ausencias: "La votación no estaba asegurada, faltaron diputados de todos los sectores. ¿Por qué le echan la culpa al presidente?", protestó. En efecto, entre los 141 ausentes habían habido también diputados del PRO, la UCR, Encuentro Federal y los gobernadores. Sin embargo, muchas de estas ausencias habían sido digitadas por el propio gobierno: los diputados de Innovación Federal habían decidido ausentarse a pedido de Casa Rosada, y dos de los diputados del PRO - Gabriel Chumpitaz y José Nuñez - respondían a Patricia Bullrich.

Narrativas contrapuestas

El mensaje de Milei a Lospennato había estado orientado a descomprimir el vínculo con el PRO, que exigía una respuesta tras el plantazo en el recinto. Habían sido menos duros que los lilitos de la Coalición Cívica, como Juan Manuel López, pero la relación del gobierno con Mauricio Macri estaba en su peor momento y en el PRO demandaban alguna explicación. "Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros. Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado", cuestionó el partido a través de un comunicado.

El desplante de Ficha Limpia se sumaba a la avanzada contra las PASO - la única herramienta que protege a Macri de la lapicera de Karina Milei - y la exclusión del presidente del PRO de la mesa de negociación del Presupuesto. Milei, conciente de esto, buscó distender y le ofreció la mano a Lospennato, que no solo era la cara visible de la Ficha Limpia, sino también una de las espadas técnicas que más había ayudado al oficialismo en el Congreso. Le prometió un proyecto, y envió a sus funcionarios a explicar que solo era cuestión de introducirle algunas mejoras.

"El proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos, inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar", argumentó Manuel Adorni. El vocero presidencial se olvidó de mencionar, sin embargo, que LLA no solo había acompañado el dictamen del PRO, sino que habían presentado su propio proyecto, que no incluía ninguna de las salvedades mencionadas por lo bajo en los pasillo de la Rosada. Léase: la facultad de los gobernadores de incidir en las Justicias provinciales. El proyecto del oficialismo, que llevaba la firma de Menem y Gabriel Bornoroni (presidente de bloque), era, incluso, mucho más flexible: no exigía doble conforme para prohibir candidatura, solo con una condena era suficiente, e incluía una amplia gama de delitos que iban más allá de la corrupción.

Si bien el argumento de Casa Rosada es que Milei quiere la Ficha Limpia, su "brazo armado" en redes sociales salió a sostener una narrativa distinta. Poco después de que se cayera la sesión, el andamiaje de cuentas libertarias que lidera Santiago Caputo en las redes sociales salió a decir que la ley era mala y empezó a advertir que su aprobación, incluso, podría volvérseles en contra. "En Estados Unidos, con ficha limpia, Trump NO hubiese podido competir. Porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada", cuestionó Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan" en Twitter, apelando a un argumento que han repetido, en más de una ocasión, los peronistas.

"Estoy a favor de que las justicias corrompidas por los gobernadores de turno en las provincias NO puedan decidir quién es candidato y quién no. Estoy a favor de que Bolsonaro pueda presentarse a elecciones nuevamente en Brasil y estoy a favor de que si a Trump lo metían PRESO los demócratas pudiera haber sido Presidente igual desde adentro de su CELDA, como es en Estados Unidos actualmente. Que la puta gente decida. Y no que un juez de turno que no sabes de qué lado juega y a qué intereses responde, pueda decidir el destino entero de una nación", cerró Parisini, que encabeza, junto al legislador bonaerense Agustín Romo y el director de estrategia digital, Juan Doe, la agrupación juvenil libertaria "Las Fuerzas del Cielo".

La agrupación, incluso, salió a responder el comunicado que había sacado el PRO. "Mauricio, por décima vez: No te vamos a dar la hidrovía", chicanearon.

AmCham también quiere Ficha Limpia

Eran pocos y llegó la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Con el título "La institucionalidad es el factor clave para una Argentina viable", la AmCham sacó un comunicado en el que expresaba una "profunda preocupación" por el fracaso de la sesión para aprobar Ficha Limpia. "Combatir la corrupción no debe estar subordinado a intereses partidarios. Necesitamos un compromiso colectivo para construir un sistema justo y transparente, y reconstruir así la confianza en la democracia", sostuvo la Cámara que representa los intereses de un país que, sin embargo, no tiene Ficha Limpia.