El músico y excantante de Las Pastillas del Abuelo, Piti Fernández, pasó por los estudios de la 750 para homenajear a Diego Maradona en la semana del recuerdo en la radio y junto a Alejandro Apo hablaron de esos temas musicales que enaltecieron la figura del Diez, entre los cuales figura la de la propia banda: ¿Qué es Dios?

La historia de la canción se remonta al año 2003, cuando Alberto Sueiro, quien en ese entonces trabajaba como taxista, se encontró como pasajero a Piti Fernández, quien recién estaba comenzando con su banda Las Pastilla del Abuelo.​ Allí Sueiro, en pleno viaje, dialogando con el cantante le comentó que él escribía canciones, y le recitó una escrita implícitamente a Diego Armando Maradona.

Cuando Fernández escuchó la letra de la composición estuvo un tiempo largo interpretándola, la letra era una disyuntiva entre la religión y el fútbol que desembocaba en la vida de Maradona.

Fernández le pidió el número de teléfono a Sueiro para poder interpretar la composición con su banda, sin embargo, este lo perdió y estuvo más de tres años sin poder encontrar al taxista, hasta que, en 2008, un asistente de la banda se subió al taxi de Sueiro y logró hacer el contacto con Fernández para publicar la canción.

Una de las canciones más lindas compuestas

Para Piti, hay pocas canciones que captan la esencia de Maradona, una de ellas es Para verte gambetear, de La Guardia Hereje, o La Mano de Dios, que popularizó el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

“Lo loco de la canción de Beto es que en ningún momento dice Marado, Marado, Diego, Campeones del mundo, nada. Él juega con reminiscencias religiosas y con cosas del fútbol, de la tierra y la guerra. Ni siquiera habla de la final del mundo, solo es la gesta maradoniana. Es redimir a los héroes de Malvinas en ese partido”, señaló Piti.

Después de encontrarlo, el cantante contó que Alberto le dijo que tenía más canciones, “muy argentinas”, tenía canciones para Pappo, para Bonavena, para Sandro.

“Me pasa una letra para Bonavena gigante. Tanto es así que hice cinco canciones para Bonavena”, recordó.

"Cuando Diego, escuchando la canción a través de Gianinna o Dalma, nos invita a Leloir y me dijo que llevara a dos personas más, llevé a Beto y a mi hermano. Nos recibe el Diez, que estaba cocinando. Se acerca todo chiquito como era, nos dio 20 minutos, media hora. Apenas se sentó, Beto le dijo ¿por qué no te llevo Menotti en el 78? y él le respondió: Eh, viste, se lo perdió, contó.

"Luego de darle esa obra, la leyó y al otro día nos hace llamar y nos dice que le gustó mucho, pero que hacía falta una canción para la Tota. Y le dije que Beto no se quería meter en su vida personal, pero insistió: Hace falta una canción para la Tota. Beto la hice en 15 minutos y nosotros se la mandamos en un audio de WhatsApp y él nos manda ese audio emocionado#, rememoró el cantante.

"La canción es un cuadro. A mí me gusta hacer esa comparación. Es como una pintura de un excombatiente viendo los dos goles a los ingleses. La canción relata eso. Yo no le toqué ni una coma, todo es la maravilla de Beto. Pero, con los años, hay una parte que dice: Su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Cada tanto me tomo la libertad de decir Su risa en todas las fotos de los héroes combatientes. En ese momento eran hijos, eran jóvenes. Pero siempre fueron héroes, y los deberíamos haber recibido así, no de noche. Volvieron a ser héroes, y Diego los trataba así", cerró.