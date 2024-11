El diputado nacional por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, sostuvo en la 750 que el proyecto de Ficha Limpia que fracasó en su tratamiento en el Congreso de la Nación no pretende ser “un traje a medida” para proscribir a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y ponderó el trabajo de los demás legisladores de La Libertad Avanza en las sesiones de este año.

Esta semana, las tensiones entre el PRO y LLA se intensificaron tras el fracaso en el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción puedan ocupar cargos públicos (en rigor apuntaba a Cristina Fernández de Kirchner), pero que no logró avanzar por falta de quórum en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Almirón defendió la postura de su bloque y aseguró que son liberales “en el buen sentido”. “No puedo hablar por las personas que no estuvieron, sean o no de mi espacio. Más allá de materia legislativa, se le ha dado mucho voltaje político a una situación que esconde otras rencillas, que en lo personal no formo parte y tampoco me interesa. No hay un antes y un después de Ficha Limpia, este es un proyecto que arrancó en 2015, han pasado muchos legisladores, se ha intentado tratarlo muchas veces y a los argentinos. Nadie puede negar que con una minoría de legisladores hemos logrado muchas cosas”, sentenció.

En este marco, ponderó el trabajo de sus colegas de espacio y afirmó que “se ha hecho un gran trabajo durante todo el año”.

“Arrancó siendo una situación muy difícil en el Congreso, con 37 legisladores de La Libertad Avanza para sacar una ley que generaba no solamente gobernabilidad en los primeros meses, sino una estabilidad económica que era necesaria y, fundamentalmente, dar señales para ese disparate que había dejado el Gobierno anterior, un modelo económico con 25% de inflación que se fue desacelerando en el cual el Presidente fue muy claro en la búsqueda de equilibrio fiscal y déficit cero”, dijo.

“Después, a partir de la sanción de la Ley Bases, han habido muchas discusiones en el Congreso y en las comisiones que se discutieron Ficha Limpia. En el caso de Ficha Limpia, tanto La Libertad Avanza como los espacios que acompañaron, se expidieron de manera conjunta en el mismo sentido y eso permitió el tratamiento. Más allá de las cuestiones especulativas que hay en política, hay que ser muy cuidadoso con respecto a la situación”, sentenció.









"No hacemos normas a medida de nadie"

Por último, el diputado de LLA por Corrientes enfatizó en que la Ley de Ficha Limpia no es una normativa “a medida” para la proscripción política de Cristina Kirchner.

“Nosotros somos muy verticales y tenemos claro que el conductor del espacio es el presidente Javier Milei y fue el primero que se comunicó con la legisladora (Silvia) Lospenatto y decir que el Gobierno va a tener un propio proyecto de Ficha Limpia y el propio presidente se está poniendo al frente”, señaló.

“Yo soy legislador y mi función no es legislar para sancionar a una persona, eso lo hace la Justicia. Aunque todos tenemos en claro que la exvicepresidenta ha tenido acciones repudiables con respecto a su manejo con la cosa pública. Ahora, hacer un traje a medida desde lo constitucional, no es la salida ni lo correcto. Nosotros no hacemos normas a medida de nadie. Ni para Cristina ni para nadie. Nosotros legislamos para todos los argentinos”, conlcuyó.