TEATRO



Mis cosas preferidas

Una mujer recibe en su living visitas que sólo ella puede ver y alrededor de la mesa entabla una conversación que señala un reencuentro de amigas muy cercanas que dejaron de frecuentarse en la adolescencia. En el transcurso del ágape se irá revelando un pasado que ni ella misma recordaba. O que no quería recordar. Como un pañuelo blanco que se va tiñendo gota a gota hasta quedar empapado en sangre. Escrita y dirigida por Macarena García Lenzi, se trata de un unipersonal que tiene el subtítulo explícito de Pieza para cuatro personajes con uno solo en escena. La escenografía es de Duilio Dellapitima, la iluminación de Julian Alerta Mujica, el vestuario de Paula Bianchini y la música y la versión del tema "My Favorite Things" son de Fernando Santiago. Con Valeria Giorcelli. Hasta el viernes 13.

Viernes a las 20.15, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: desde $6000.

La vida extraordinaria

Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida. Última funcion del año de la obra de Mariano Tenconi Blanco: el vestuario es de Magda Banach, la escenografía de Ariel Vaccaro, la iluminación de Matías Sendón y la música original de Ian Shifres. Con Valeria Lois y Lorena Vega.

Miércoles 11 a las 20, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $22000.

MÚSICA



Nom nom nom

Junto con “Cat Burglar” son las dos canciones del flamante simple de Sleaford Mods y Hot Chip, grabadas durante una sesión de Abbey Road Lock In, y lanzadas a través de Friendly Records a beneficio de la organización benéfica War Child. La colaboración surgió cuando el quinteto londinense invitó al dueto de Nottingham a participar en una de estas sesiones. En ellas se invita a los artistas elegidos a reunirse para crear algo nuevo entre las paredes de los emblemáticos estudios, se documenta por completo y se puede ver un cortometraje en el que se capta a los “Hot Mods” –como se apodaron a sí mismos los grupos– trabajando. Hot Chip añade que las sesiones representan el resultado de un intercambio de ideas y música verdaderamente libre y alentador entre los dos grupos, que hizo que ambas canciones se escribieran y grabaran en cuestión de horas. La ilustración de este lanzamiento fue creada especialmente por David Shrigley.

Perdón pero con estas gafas...

...no te escucho. Nuevo tema de Fantasmagoria, que se presenta como “una canción suave y psicodélica, cuya letra es una respuesta surrealista a cierta información que intentan imponernos, pero que no creemos necesaria para nuestras vidas”. El grupo liderado por Gori ha vivido a simples en este último tiempo, de hecho este es el sucesor de “Distintas frecuencias”, pero el anuncio es que habrá otra clase de novedades discográficas para el año próximo. Formado por el ex Fun People y actual integrante de la banda de Juanse allá lejos y hace tiempo, en el año 2000, la formación actual del grupo se completa con Agustín “El Búho” Rocino en batería (ex baterista de Catupecu Machu, bajista de Cuentos Borgeanos, Maleboux y Los Días en Marte), Charlie Scelso en bajo, y Mariano Acosta en teclados y voces.

ONLINE



Un hombre infiltrado

La historia sonará conocida para todo aquel espectador que haya disfrutado de El agente topo, el documental de la chilena Maite Alberdi que estuvo nominado a un premio Oscar hace cuatro años. La razón es muy sencilla: la serie disponible en Netflix es una adaptación ficcional de aquella película, mudando el geriátrico de Santiago a la soleada California. Ted Danson es el encargado de darle vida a Charles Nieuwendyk, un profesor universitario jubilado que decide aceptar un trabajo como detective de incógnito, en parte como hobby que lo saque de la apatía de la viudez. La misión, como en la película, es descubrir quién ha cometido actos non sanctos: el posible maltrato de una inquilina del hogar para ancianos en el original, el robo de un collar valioso en la reversión. Aquí el tono de comedia suplanta a la ligera melancolía, aunque los mecanismos de infiltración y recopilación de información son similares. Desde luego, gran parte del atractivo descansa en la performance del gran Danson.

Casi un cuento navideño

El cortometraje de Disney+ lanzado justo antes de las fiestas de fin de año tiene dos nombres de peso pesado en los títulos: dirigió David Lowery, responsable de Una historia de fantasmas y El caballero verde, y produjo el mexicano Alfonso Cuarón. Realizado en la tradicional técnica del stop motion, la historia –basada libremente en un caso real– cuenta la historia de un pichón de búho que se pierde en el bosque y termina con sus plumas en la gran ciudad. Indefenso pero corajudo, alejado de su madre y hermano, el pajarito deberá sortear varios peligros, ayudado por un niño y una paloma. El marco, desde luego, es la Navidad, en un relato breve de enorme belleza visual ideal para toda la familia.

CINE



Buenos Aires Rojo Sangre

La nueva edición del veterano festival especializado en el terror, el fantástico y zonas aledañas no es una edición cualquiera. Veinticinco años no son pocos y, para festejarlos, el encuentro anual ofrece una de las programaciones más nutridas y diversas de su historia. Si bien la apertura será con el clásico de Carlos Hugo Christensen Si muero antes de despertar en un lugar insólito, la Iglesia San Ignacio de Loyola, el resto de las funciones tendrá lugar en Multiplex Belgrano, del 28 de noviembre al 8 de diciembre. El programa incluye títulos como Oddity, de Damian McCarthy, Exhuma, dirigida por Jae-Hyun Jang, y la esperada El baño del diablo, de los austríacos Severin Fiala y Veronika Franz. Habrá también títulos argentinos y latinoamericanos, como el nuevo film de Nicolás y Luciano Onetti, 1978 (foto), y El tema del verano, del uruguayo Pablo Stoll. Competencias, rarezas y rescates completan la programación del 25° BARS, que puede consultarse en https://rojosangre.quintadimension.com

El proceso

En Retiros (in)voluntarios (2020) la realizadora argentina Sandra Gugliotta analizaba las consecuencias del plan de racionalización de empleados de France Telecom a partir de 2004, origen de renuncias masivas, secuelas psicológicas e incluso suicidios en el lugar de trabajo. Su nuevo film, rodado en Francia, continúa investigando esos corolarios a partir del proceso judicial llevado a cabo entre 2019 y 2022. “Frente a una cobertura informativa que a menudo se centra en aspectos sensacionalistas o en cifras abstractas de la empresa, sentí la necesidad de ir a los lugares donde viven estos empleados y recoger sus experiencias desde el salón de sus casas”, escribe Gugliotta. Puede verse en el Gaumont.

TV



Sobreviviendo al cártel

Esta saga de producción estadounidense y reparto binacional relata en paralelo la historia de tres personajes inmersos en un torbellino personal. Por un lado, un exitoso ejecutivo, empleado de una empresa tecnológica de Silicon Valley, regresa a su México natal para tomar el control del poderoso cártel de narcotráfico heredado de su padre. En segundo lugar, un marino mexicano retirado decide ingresar a los Estados Unidos a cualquier costo. Finalmente, un detective de la ciudad de El Paso, a pesar de las apariencias, debe lidiar con sus propios demonios interiores. En cinco capítulos y desde el terreno de la ficción la miniserie describe “las desesperanzas y tragedias que se viven día a día en contacto con los carteles de las drogas y aborda las culpas del narcotráfico compartidas entre México y Estados Unidos”, según consigna la sinopsis oficial. Encabezan el reparto Gabriel Agüero, Vanesa Restrepo (La muchacha que limpia), Dennis O’Neil y Francisco Dennis.

Sábados a las 23, por AMC.

La Brea

Se está emitiendo la tercera y última temporada de la serie que tiene como excusa narrativa un gigantesco hoyo que, en el primer episodio, aparecía justo en medio de la ciudad de Los Ángeles, “tragándose” a una buena cantidad de edificios y sus habitantes. Una vez instalados en el nuevo mundo, los sobrevivientes del desastre debían unirse para no morir en un mundo prehistórico, desde ya lleno de peligros. En estas recientes entregas, Verónica y Lucas deben aprender a ser padres en el siglo mil A.C., tarea nada sencilla por muchas razones; en el presente, mientras tanto, los científicos siguen intentando develar el origen del misterio y traer de vuelta a los desaparecidos.

Jueves a las 23, por A&F.