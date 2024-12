DOMINGO 1



ETCÉTERA

Presente Continuo Último día para visitar la muestra resultante de este programa de formación de arte, ciencia y tecnología. Este año participaron artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos. Los participantes de Misiones, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Buenos Aires y CABA, presentaron cinco prototipos de proyectos. En 2024, visitaron el programa tres referentes internacionales: Marcela Armas (México), Oscar Santillán (Ecuador, Países Bajos) y Mónica Bello (España, Suiza), quienes brindaron workshops y clases magistrales abiertas al público.

De 17 a 23, en Planta Inclan, Inclan 2661. Gratis.

TEATRO

Late el corazón Última función de la obra de Franco Verdoia, con Silvina Sabater, Berenice Gandullo y Gerardo Serre. ¿Cómo se quiere a una madre que nos hizo mucho daño? ¿Acaso el amor se desvanece con la distancia? Late el corazón de un perro abre preguntas como quien abre los cajones del viejo aparador de la casa paterna. La condición extrema e irreversible de una madre, obligan a la convivencia forzada entre esa hija que se resiste a volver y ese muchacho que todavía hoy relata el amor de escuela con la vigencia de quien no quiere que el tiempo pase.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $12000.

CINE

Homenaje a Cedrón Lumiton presenta una retrospectiva del cineasta Jorge ‘El Tigre’ Cedrón, uno de los más importantes realizadores del cine militante de los '60 y '70 en Argentina. Su intensa carrera cinematográfica demostró gran compromiso con la política y la sociedad argentina, especialmente durante la dictadura militar. La obra parcialmente olvidada durante décadas, ha sido redescubierta gracias al esfuerzo de su hija, Lucía Cedrón, quien ha trabajado junto al INCAA, Fernando Martín Peña y un equipo especializado para darle visibilidad al legado de su padre.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

ARTE

Plateada Último día para visitar la feria de arte contemporáneo en su segunda edición. Plateada es una feria producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Curaduría y dirección artística, Virginia Martin y Facundo Belén.

De 14 a 20, en la Sala Pettoruti del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Calle 51 entre 9 y 10, La Plata. Gratis.

MÚSICA

Lichi El cantante rafaelino cierra su año junto a su banda en el Ciclo Sonido Inminente. Abre el recital Julia Zappa. El Ciclo Sonido Inminente es una iniciativa de Estudio Urbano, un espacio de formación y promoción de la música independiente. 2024 fue un gran año para Lichi: tras ser mencionado en la revista Rolling Stone dentro de los 20 discos más esperados del año, lanzó en septiembre ¡Cocoliche!, su primer LP, el cuál le valió el reconocimiento de la prensa especializada. Además, anunció su participación en el Festival Lollapalooza 2025.

A las 17.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 8151. Gratis (con inscripción previa).

LUNES 2



ARTE

Sofía Bohtlingk La obra de la artista adquirida por el Moderno guarda una íntima relación con los dibujos aquí reunidos y ambos –pintura y dibujos– responden al título que la artista eligió para esta exposición de obras sobre papel: El ritmo es el mejor orden. Desde hace más de una década, el arte de Bohtlingk responde a su accionar corporal. Sus pinturas y dibujos dan cuenta del ritmo corporal que rigurosamente se torna pincelada, trazo y gesto visual. Como si cada obra fuese la prolongación de su cuerpo, que necesita extenderse hacia el mundo, abrazarlo y, en ese proceso, devenir médium, dador de vida y de arte.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $2500.

CINE

Cielo rojo Puede verse online la película de Marcelo Leguiza, una obra que explora dos ejes que el director ya venía trabajando en proyectos anteriores: el terror de encierro y los efectos de las drogas (esta vez legales, porque la protagonista es medicada luego de haber atravesado un trauma). Bianca (Noelia Antúnez) trabaja como secretaria y recibe una extraña propuesta que desemboca en un secuestro pergeñado por un conspiranoico (Germán Baudino) que integra una secta y busca socavar el poder de las corporaciones farmacéuticas. Luego del rescate, el caso se mediatiza y ella queda en un estado frágil: revive traumas de infancia y padece una peligrosa confusión entre lo real y lo imaginario

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Bebop Big Band Las grandes orquestas tuvieron su época dorada en los años 40, dejando una huella muy fuerte para los amantes del jazz. Grandes nombres como Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Artie Shaw, Stan Kenton, Slide Hampton, entre muchos otros, son parte de una tradición que hoy se sostiene en Maria Schneider, Lincoln Center Jazz Orchestra, Village Vanguard Big Band, Mingus Big Band, entre otros nombres.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

Charly instrumental Fernando Kabusacki en guitarra eléctrica, Matías Mango en piano y teclados, Fernando Samalea en batería, Bruno Malinverni en teclados, Ramiro Cáceres en bajo y Uma Kabusacki en voz forman el equipo de Los Instrumentales de Charly, quienes hacen foco en la mitología musical de Charly García, interpretando una selección de sus melodías más fantasiosas y cinematográficas.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

ETCÉTERA

Fiesta ¡Fa! El ciclo de tertulias conducido por Mex Urtizberea, invita a un nuevo encuentro que promete ser inolvidable: música en vivo con invitadxs maravillosxs, DJ con Pato Smink y sorpresas para festejar. ¡FA! es un ciclo de música en vivo, de charlas y reflexiones compartidas desde la casa de Mex Urtizberea que se pueden ver en el Canal de YouTube Esto es Fa. La idea original es del propio Mex, Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido, que a la vez llevan adelante la producción general del ciclo.

A las 19, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $25000.

MARTES 3



MÚSICA



Rotman + Duna Dentro del marco del ciclo Visage, Sergio Rotman presenta material de sus dos discos solistas: Rotman (2019) y Odio (2021). Melómano y antropólogo de la música: productor, dj y cantante, es conocido en Latinoamérica y en el mundo por su participación en Los Fabulosos Cadillacs desde los '80, también tuvo tiempo y ganas de diseñar una carrera artística acompañando y formando parte de bandas y proyectos de todo tipo. Su banda está conformada por Saúl Diaz de Vivar en guitarra, Álvaro Sanchez en bajo y Gabriel Muscio en batería. La noche se completa con Duna, la legendaria banda que ha dejado una huella en el rock de nuestro país con clásicos como “Final Marruecos”.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

ARTE

Auguste Rodin Esta es una intervención del artista Nate Lowman, en diálogo con las esculturas exhibidas de Rodin. Con curaduría de Eneas Capalbo, esta muestra presenta una serie de pinturas de Lowman en la sala que alberga piezas emblemáticas del escultor francés, como “El beso” o el busto “Cabeza monumental de Balzac”. El siglo que distancia las producciones de Rodin y Lowman habla a través de la interpelación que el pasado dirige al presente y la luz que el presente arroja sobre aspectos del pasado. La mirada abre perspectivas en las que nuevos matices sugieren abordajes inesperados.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Joystick La banda santafesina cierra un 2024 de shows propios y festivales en el interior del país presentándose por primera vez en Capital. Joystick comenzó a componer sus letras de una forma cada vez más elaborada y la experimentación musical viró de los recursos electrónicos del pop a elementos del funk, conformando un sonido sólido de identidad propia que hoy encuentra público donde poder compartirlo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

CINE

¡Esto es Historieta! Este festival está integrado por siete largometrajes y un programa de actividades que celebran los vínculos entre el arte del cómic y el cine. Hoy se proyectará Falcon lake, de Charlotte Le Bon. Bastien, un adolescente parisino de 13 años, pasa las vacaciones con su familia en una cabaña junto a un lago de Quebec. Allí se encontrará con Chloé, una chica de 16 años de quien se enamora. A pesar de la diferencia de edad y los miedos de Bastien al ser ella mayor que él, ambos desarrollarán un vínculo especial.

A las 14.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $2000.

MIÉRCOLES 4



CINE

El humor La sinopsis de esta película casi secreta, la resume así: “Una humilde y frugal enciclopedia sobre el humor gráfico en la Argentina. Once cuestiones, vistas a través de once dibujantes diferentes: La técnica, el destino del dibujante, el estilo, el genio, su relación con el mundo, su relación con el trabajo, su relación con la fama. Una selección de once grandes humoristas”. Sin embargo, el universo de El humor es infinitamente más amplio que ese resumen, porque incluye la mirada de dos cineastas de renombre que al realizarla estaban en pleno proceso de construcción de sus respectivas firmas autorales. De Mariano Llinás e Ignacio Masllorens.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $2000.

ETCÉTERA

Modernidad argentina Para el cierre del ciclo “1924-2024: Un siglo de modernidad en Argentina”, el profesor Baur desarrollará una presentación en base a dos experiencias: “El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras” y “Claridad, la vanguardia en lucha”. Construidas en torno a los planteos de las vanguardias que convivieron en la década del 20’: la martinfierrista, con su objetivo de profundizar en la renovación estética de las manifestaciones culturales; y la vanguardia de la revista Claridad, cuya preocupación ahondaba en los conflictos sociales, el pacifismo y la literatura militante.

A las 19, en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

Cruzando géneros Se presenta el libro que propone un recorrido sobre el cine de Lucrecia Martel. En un ensayo cercano, en primera persona, Fernanda Alarcón logra traducir veinte años de reflexión en torno a los films de la directora, donde su propia experiencia vital como mujer y como cinéfila se conjugan con su rigor de investigadora y teórica. Cada capítulo está dedicado a un film en el que la autora renueva los enfoques y se aleja de las interpretaciones, a esta altura, canónicas. Participan Milagros Villar, Lucía Salas, Mariano Veliz y la autora.

A las 18, en la Librería Central Eudeba, Av. Rivadavia 1571. Gratis.

ARTE

Pasado desfigurado Se inaugura una exposición de obras de los artistas peruanos Fabiola Gonzáles, Rubén Saavedra y Alexander Tongombol. Se trata de una serie de 48 trabajos en los que los artistas dialogan a propósito del pasado: como tema, como recuerdo, como trampolín de un futuro que se busca o que se encuentra de manera fortuita. Pinturas, collages y técnica mixta para dar cuenta de un recorrido en el que los caminos de estos tres jóvenes artistas confluyen para volver a dispararse en direcciones diversas.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Serbia 1914 Esta muestra tiene como objetivo hacer más visible y explícita la posición de las mujeres de ese país antes del comienzo y durante la Primera Guerra Mundial. En la exhibición se destacan dos modelos de actividad social: el de las mujeres que permanecieron en el hogar, en las ciudades y en el campo, y el de aquellas que participaron directamente en la lucha, como soldados o formando parte del personal médico. La presencia de las mujeres en el ejército no sólo no era permitida, sino que también era absolutamente inadmisible desde el punto de vista de los principios de género tradicionales, que entendían al femenino como el “sexo débil”. No obstante, muchas de ellas accedieron al ejército disfrazándose de hombres y tomando nombres masculinos.

De miércoles a domingo de 12 a 17.45, en el Museo Mitre, San Martín 336. Gratis.

JUEVES 5



ARTE

La nube que hablaba Un gesto poético y visual recorre el mundo y ahora llega a La Boca. Después de llevarse a cabo la instalación participativa puede visitarse la muestra del artista visual y fotógrafo Yo-Yo Gonthier acompañada por la exposición Soy el hijo del río, exhibiendo diferentes travesías de la nube del artista en distintas partes del mundo. La nube que hablaba se convierte en un gesto poético y visual. Una instalación participativa a través de la cual Gonthier propone una reflexión sobre la relación de las sociedades contemporáneas con su propia memoria y el papel del artista en la sociedad actual.

Durante todo diciembre, de jueves a domingo de 12 a 19, en Fundación PROA, Av. Pedro de Mendoza 2073. Entrada: $4000.

ETCÉTERA

El papel del sonido El artista sonoro Alan Courtis, miembro del grupo de música experimental argentina Reynols, presenta una instalación basada en un parlante en el que se amplifica una frecuencia grave en el límite del rango audible (60 Hz), generada de forma electrónica. Ubicada en el pasillo del primer piso del Museo, donde se exhiben las obras de Sofía Böhtlingk, la instalación hace que este sonido ocupe el espacio de una manera imperceptible y perturbadora. Una fotocopia de uno de los dibujos de la artista, al vibrar sobre la membrana del parlante, modifica el sonido según las diferentes alteraciones de la composición original.

A las 17, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

El afuera Margarita García Robayo presenta su último libro, quien conversará con Ana Navajas y Mauro Libertella. Durante una mudanza, la autora descubre una libreta de apuntes que tuvo en la época en la que nacieron sus dos hijos. Esas notas del pasado se conectan con reflexiones del presente sobre la maternidad y el miedo al mundo exterior.

A las 19, en Taytay, Conde 3800. Gratis.

Cíclopes Un ciclo que alberga a ciclos clásicos del panorama cultural nacional que, desde distintas perspectivas, contribuyeron y contribuyen a la difusión de voces fundamentales para la literatura argentina actual. En esta ocasión recibe a El bosque sutil. Leen: Gabriela Luzzi, Eduardo Mileo, Fernando Noy y Dolo Trenzadora. Presentan: Flor Defelippe y Verónica Pérez Arango.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Lache La icónica banda se vuelve a juntar para cantar, gritar, bailar, poguear y ser felices por una sola noche. Lache se une a La Fanfarria del Capitán, Fiambre Moderno y DJs Fiesta Solo Hits para vivir una fiesta de reencuentro y celebración.

A las 20, en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959. Entrada: desde $7000.

CINE

Esperando al mar Se estrena el documental sobre el desastre ecológico del mar de Aral dirigido por Lucas Peñafort y Fernando González. Donde antes el Mar de Aral reflejaba el cielo, ahora yace un desierto de sal. Aziz, un joven anclado a los sueños de un mar desaparecido, lucha por sobrevivir en el epicentro de la mayor catástrofe ecológica de la historia. Dentro de sí, libra una batalla entre la añoranza del pasado y la necesidad de construir un futuro en medio de la desolación.

A las 20.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2400.

VIERNES 6



MÚSICA

Club Artístico Libertad La agrupación que interpreta el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y es un suceso de público presenta su espectáculo Rojo y negro. El Club Artístico Libertad es un colectivo formado por veinte artistas que trabaja de un modo singular. A partir de una investigación de archivos históricos, le han dado forma y vida a este particular repertorio y con él a su show, que se convierte en un suceso de público y fervor cada vez que se presenta.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Entrada: $9000.

TEATRO

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra trunca. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Si el experimentador es quien se anima a salir del perímetro y dar un paso por fuera de su zona de seguridad o por los espacios ya probados por otros creadores, la última propuesta de Martín Flores Cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $4000.

La mujer mutante Una obra más real que la del mundo es una invitación a transitar una caminata a la deriva por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Una comunidad circunstancial en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías erráticos entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón de la República de Chacarita. Una obra más real que la del mundo será una experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos. Una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira, o simplemente aceptar lo que a todxs nos espera.

A las 14.30, en el Portón entrada Cementerio de Chacarita, Av. Guzmán 680. Entrada: a colaboración.

CINE

Festival de Arte Queer El Festival de Arte Queer presenta su ciclo de cine. Hoy se proyectará El jockey, con Nahuel Pérez Bizcayart y Úrsula Corberó. Al finalizar la película habrá un debate con el director Luis Ortega. Remo Manfredini es una leyenda del turf, pero su conducta autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril, jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena, un empresario obsesionado con el jockey. Un día Remo sufre un accidente, desaparece del hospital y deambula sin identidad por las calles de la ciudad.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $5000.

La estrella azul Dentro del marco del festival “Escenario 5: Cine + Música”, se exhibe la película de Javier Macipe. Un reconocido rockero español, recorre Argentina en busca de reencontrarse con su vocación. En su travesía conoce a Don Carlos, un músico entrado en años que, a pesar de ser el autor de las canciones más emblemáticas del folclore argentino, apenas logra pagar sus facturas. Formarán juntos un dúo quijotesco, con todas las características de un fracaso comercial asegurado.

A las 17.30, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.



SÁBADO 7



ETCÉTERA

Edita en La Plata Hoy y mañana la Feria Edita propone, además de la exhibición y venta de la producción de más de 120 sellos independientes, actividades vinculadas con la producción literaria local, nacional y latinoamericana con eje en la poesía y la ficción. De la programación participarán escritores, escritoras y artistas de todo nuestro país, como Elena Annibali, Martín Gambarotta, Leticia Obeid y Cecilia Pavón, entre otros. Este sábado a las 20 habrá un encuentro sobre la fascinación. Participan de esta lectura de narrativa los autores Daniel Guebel, Osvaldo Baigorria y Marina Yuszczuk.

De 12 a 21, en el Museo Provincial Emilio Petorutti, Calle 51 e/ 5 y 6, La Plata. Gratis.

TEATRO

Quiero decir te amo Últimas dos funciones de la nueva obra de Mariano Tenconi Blanco. La historia propone un homenaje al amor, a la literatura, a la pasión sin frenos, al amor mítico, contra viento y marea, al amor imposible, porque todo amor es un amor imposible. Una carta de amor para todos los enamorados y para todas las enamoradas del mundo. Solo hace falta decir “te amo”, y el amor existe. Con Lucia Aduriz y Violeta Urtizberea.

A las 18, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $22000.

MÚSICA

Historia del soldado Un violín, un libro que predice el futuro, un pacto diabólico. La fábula faustiana de Historia del soldado de Stravinsky con puesta en escena de máscaras, títeres y objetos de Román Lamas en una versión única del Ensamble Arthaus. Román Lamas, puesta en escena, dirección y realización de títeres y objetos

Actúan: Mara Mantelli, Luciano Mansur y Mariano Del Pozzo. Asistencia de producción: Mara Mantelli.

A las 20.30, en ArtHaus Central, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $10000.

Charles Aznavour 100 En el año del centenario de Charles Aznavour se presenta este espectáculo junto a los cantantes Inga Arshakyan y Gor Sujyan, la Orquesta Estatal de Jazz de Armenia interpretará los grandes éxitos del gran compositor y cantante francés de raíces armenias. El ensamble armenio se fundó en 1938. Actualmente, es una de las mejores orquestas del mundo, famosa por sus músicos y el repertorio. Ha realizado más de seis mil conciertos y participó en festivales internacionales de jazz. El saxofonista, compositor y orquestador Armen Hyusnunts es el director de la orquesta desde 2010.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Festifertil10 Fértil Discos festeja su década de vida. En el año 2014 y desde una idea de El Remolón, este productor cultural congregó una serie de artistas que venían interesados en trabajar los folklores del mundo desde una impronta electrónica. Fértil apunta a reunir una comunidad interesada en temas como la conciencia ambiental, las diversidades, las raíces ancestrales y la psicodelia. El proyecto entiende a la cultura como un acto de encuentro y de expansión de la salud mental, celebrando ese día con un extenso line-up, figuras históricas del sello y artistas afines. Hoy tocan Puna, Villa Diamante, El Remolón, Braulio, Barda, San Ignacio, Flor del Valle, Ivo Ferrer, Sebaschiume y Cuervo Cuervo.

Desde las 19, en Oi Hoy, 14 de julio 426. Entrada: desde $10000.





