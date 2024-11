El edificio georgiano de cinco plantas en Bristol, Reino Unido, que alberga el famoso mural de Banksy, Well Hung Lover, será subastado en 2025. La propiedad, que incluye la obra pintada en 2006 en la pared de una clínica de salud sexual, será ofrecida con un contrato de arrendamiento de 250 años, según reveló The Guardian. El mural, que representa a un hombre asomándose por una ventana mientras intenta evadir a su rival amoroso, es una de las obras más conocidas del artista callejero. A pesar de la coincidencia con el uso del edificio, Banksy afirmó no estar al tanto de que se trataba de una clínica de salud sexual en el momento de la creación del mural.