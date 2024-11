Javier Milei cumple un año como presidente de la Argentina y pretende celebrar. Con cadena nacional, balance de gestión -que incluiría su famoso latiguillo de “veníamos de un 15 mil por ciento de inflación”-, la ruta que seguirá la motosierra y la pandilla de trolls para darle manija en la “calle virtual”. Además, tendrá como invitado especial a un premio Nóbel de Economía en 2011 y a argentinos con reconocimiento internacional.

El martes 10 de diciembre a las 21 hs. se espera que el ultraderechista dé un discurso en cadena nacional. Al igual que ha hecho en casi todas sus intervenciones públicas, se prevé que relate las condiciones en las que asumió, cómo “evitó la hiperinflación” y cuáles son los que él considera sus logros en este primer año de gestión.También habría un pantallazo de cómo pretende seguir con su plan de gobierno.

En paralelo, el accionar del Presidente estará acompañado por el intenso trabajo de sus seguidores -algunos de ellos funcionarios en el Estado- en las redes sociales para agitar la épica de la “gesta libertaria”.

Quiénes son los invitados especiales de Milei

Uno de los participantes destacados en el festejo será el Premio Nobel de Economía de 2011, Tom Sargent, quien fue galardonado junto a su par Christopher Sims, por sus investigaciones sobre las relaciones causa-efecto en el funcionamiento de la economía. El economista será recibido por Milei el miércoles 12 por la mañana. Sargent, que se dedicó a estudiar el fenómeno inflacionario, fue consultado por la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta en 2023.

Pero los primeros invitados especiales que se reunirán con Milei el martes 10 son Guillermo Calvo y Sara Guerschanik Calvo, matrimonio de economistas e investigadores argentinos que se desempeñan en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). El fue distinguido por la American Economic Association (AEA) y ella trabajó durante 17 años en el Banco Mundial.

A la tarde, el Presidente recibirá al economista argentino Juan Pablo Nicolini, exrector de la Universidad Torcuato Di Tella. Es investigador en The Federal Reserve Bank of Minneapolis, dio clases en la Universidad de Chicago, en la London School of Economics y la Universitat Pompeu Fabra. Su área de trabajo está focalizada fundamentalmente en el campo de la macroeconomía y de la teoría monetaria.

El miércoles, luego de Sargent, Milei espera a Fernando Álvarez, especialista en macroeconomía, con eje en precios de activos, economía laboral y economía monetaria, que pasó por distintas universidades extranjeras.