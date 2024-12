Franco Colapinto volvió a tener un traspié en la Fórmula 1: este domingo, apenas disputó unos pocos segundos del Gran Premio de Qatar, en lo que fue su octava carrera. En la primera curva del circuito, y luego de partir desde la 19a posición, sufrió un accidente que lo hizo abandonar, aunque él no tuvo la culpa. "Una lástima", afirmó el argentino.

El joven piloto no anduvo con vueltas para explicar lo que ocurrió en la primera curva del GP de Qatar, cuando el francés Esteban Ocon (Alpine) lo chocó después de impactar contra Nico Hulkenberg (HAAS), obligándolo al abandono prematuro. "Me llevaron puesto", explicó.

"Prácticamente no pude hacer nada, me llevaron puesto. Tenía un auto por dentro y me llevaron puesto. Es una racha muy mala, esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí va a ser motivacional para algo un poquito más importante", agregó Colapinto.

Al explayarse sobre los motivos del accidente, comentó que "no pude hacer nada, traté de irme lo más a la izquierda que pude y me llevaron puesto igual, un desastre. En la primera curva, largando de atrás es un poco una boludez lo que hicieron".

De cara a lo que viene, la semana próxima en el cierre de temporada en Abu Dabi, Franco dijo que "lo que me preocupa es ver cómo arreglan el auto". "Fue una carrera bastante divertida, me da bronca no haberla podido correr", concluyó y apuntó contra los otros involucrados en el accidente múltiple.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

El piloto argentino correrá el próximo domingo 8 de diciembre a las diez de la mañana, en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el Circuito Circuito Yas Marina, como cierre de la temporada 2024.

De acuerdo a la información oficial, el cronograma de actividades se ejecutará de la siguiente manera:

Entrenamientos libres 1: viernes 6 de diciembre, 06.30h.

Entrenamientos libres 2: viernes 6 de diciembre, 10h.

Entrenamientos libres 3: sábado 7 de diciembre, 07.30h.

Clasificación: sábado 7 de diciembre, 11h.

Carrera (58 vueltas): domingo 8 de diciembre, 10h.

El Circuito Yas Marina, ubicado en la isla Yas de Abu Dhabi, es una pista semipermanente que combina secciones de vía pública con áreas exclusivas para las carreras. Diseñado por el arquitecto Hermann Tilke, fue construido en 2009 como parte de un proyecto para transformar la zona en un destino turístico de lujo.