La semana pasada, el ministro Cúneo Libarona presentó frente al senado un proyecto oficial que busca agravar las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en algunas situaciones puntuales. El ministro quiere imponer penas de entre tres y seis años de prisión si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por los delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes. Parece una broma, pero no lo es. Desde que asumió, este gobierno está empecinado en destruir no solo las políticas públicas que intentan proteger a mujeres y disidencias, sino que también pretende atentar contra los avances y conquistas adquiridos en las calles en los últimos años.

Crecí en una sociedad que naturalizaba la violencia de género. En mi barrio, las palizas a mujeres eran algo de todos los días, como los manoseos y los abusos a las infancias. Las niñas que se desarrollaban a muy corta edad, pobrecitas, debían aprender a convivir con la mirada de los hombres y a escapar de situaciones peligrosas constantemente. En esa época, había cosas de las que no se hablaba, y los abusos estaban en primer lugar de ese silencio porque las víctimas no declaraban esta clase de delito por temor a ser revictimizadas y a que su relato no fuera valorado. Este tipo de proyecto puede desalentar más a las víctimas a denunciar por miedo a ser criminalizadas, lo que agrava aún más los obstáculos de acceso a la justicia ya existentes.

Recuerdo que un día, mientras estaba sentada en la vereda de mi casa, vi llegar llorando a una vecina con su novio. Su nombre era Mónica y entró en la casa de una de sus mejores amigas. De pronto, se escuchaban llantos y gritos ensordecedores, agónicos. Mónica traía una terrible noticia: a su hermana de 15 años la habían secuestrado la noche anterior y la habían violado. La chica iba caminado por una avenida que estaba cerca de un arroyo, a tres cuadras de su casa. Paró una combi y la levantaron. Por suerte, no la mataron. Fue violada por cinco hombres que, según contó después, hablaban con términos de la jerga policial, palabras que señalan autoridad. La tenían marcada del barrio y según ella, parece que no fue la única víctima: estaban muy organizados y seguros de que sus actos no serían descubiertos. La vida de esa piba quedó rota para siempre. A los pocos meses del ataque dejó la escuela por las miradas. Ella era una víctima, pero la percibían como si fuera la culpable de lo que le había pasado. En una sociedad prejuiciosa, culpar a la víctima es lo más fácil. ¿Por qué te vestías así? Esa pollera es muy corta, ¡después no te quejes! Y con esas tetas, ¿qué querés? Excusas, siempre son excusas. No importa la vestimenta: si el violador está al acecho, aunque una tenga una túnica, él va a violar igual.

En las asambleas en medio del debate por la ley de IVE escuché también historias muy fuertes. Nos pasábamos largas horas debatiendo estrategias y oratorias para combatir con argumentos las barbaridades que se decían en los medios para que no saliera la ley. Y en estas jornadas larguísimas, nació algo espontáneo: las mujeres comenzaron a abrir sus corazones y contaban relatos durísimos de abusos y violaciones que llevaban años ocultos, casi siempre por la vergüenza y la mirada ajena enjuiciadora. ¿Por qué una mujer inventaría algo así? ¿Cuál sería su ganancia? Cada historia que escuchamos y cada lágrima derramada fueron de mucho dolor. Había memorias que llevaban décadas guardadas y ahí estábamos todas, escuchando cómo día tras día alguien rompía su propio silencio. En este contexto surgió la famosa frase: «Hermana, yo te creo». Claro que puede haber alguna excepción: en todos los ámbitos existe gente que miente. Quien interpreta la frase como una ratificación de que las mujeres no mienten, no está entendiendo en qué contexto vivimos y cuál es la realidad de la violencia sufrida por mujeres en Argentina.

Este proyecto del ministro, que intenta penalizar las supuestas denuncias falsas, tiene más que ver con la batalla cultural que se está dando contra los feminismos. Hay una cantidad enorme de violencia estructural en los casos de violencia sexual. Yama Corin, madre protectora e integrante de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias decía al respecto que plantear que las denuncias que no llegan a condena son falsas es un acompañamiento a los abusadores. Ya todos sabemos, además, que la mayoría de los casos de abuso ocurren en los ámbitos privados e intrafamiliares y son muy difíciles de comprobar. La carga probatoria tiene que ver con la palabra de la víctima, que muchas veces recibe este mensaje: sobre su voz hay una sospecha. Esta modificación propuesta por el ministro contribuye a reforzar una narrativa peligrosa, que es justamente la que intentaba derribar la frase “hermana, yo te creo”. Es un proyecto con un espíritu que podría enunciarse en los modos opuestos: “mujer, no te creo”, que deslegitima los testimonios de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Desalentar las denuncias solo va a perpetuar la impunidad.

Durante décadas, mujeres, niñas y niños callaron los abusos y no supimos con certeza cuál era el número. En la actualidad en Argentina, en el período 2017-2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Según Amnistía Internacional, al menos una de cada diez niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina. Apenas el 15% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llegan a sentencia condenatoria. Es evidente que lo único que logrará este proyecto es seguir protegiendo a los abusadores. Nos quieren sumisas, calladas y obedientes. Si lo que buscan es asustarnos y que no denunciemos, eso no va a suceder, porque sabemos que no estamos solas. Hermanas, yo les creo.