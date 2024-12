El delantero de Lanús, Leandro Díaz, anunció que el clásico del Sur del conurbano ante Banfield del último sábado fue "su último partido con el club" debido a que "no tiene más nada para darle a la institución", y apuntó contra la dirigencia.

El atacante de 32 años fue el autor del único gol del encuentro ante el Taladro y que sirvió para darle el triunfo al Granate, válido por la fecha 25 de la Liga Profesional.

Asimismo, tras la victoria, remarcó en una entrevista con ESPN fue su último duelo bajo el mando de Ricardo Zielinski en el club.

"Contento por el gol. También quiero decirles que no juego más con la camiseta de Lanús. Este es mi último partido", soltó, y agregó: "Les dije a los chicos que, si hacíamos un gol y ganábamos, el lunes ya no venía más al club. Se están enterando recién ahora los dirigentes".

"Voy a cumplir. Mi etapa en Lanús ya estaba cerrada. No me iba a ir del campeonato sin hacer un gol. Tuve muchas lesiones esta temporada. Renegué con mucha gente del club. Ya está, no tengo más nada para darle a Lanús. No tengo más nada. Creo que necesito un cambio", dijo el ex Estudiantes de La Plata, que disputó 21 partidos en todo el año, en el que anotó tres goles y brindó dos asistencias.

Por otro lado, Díaz apuntó contra el presidente granate, Luis Chebel, y el resto de los miembros de la dirigencia. "Ahora, a disfrutar con mi señora y con mi hija, que me están esperando en mi casa. Son los únicos que están cuando estás mal. Después, de los dirigentes, no está ninguno", sentenció.

Y concluyó: "Agradecido a Lanús por estos dos años. El último año no fue bueno para mí. La verdad, no fue bueno. Me voy tranquilo porque dejé todo. Vine cuando estaban las cosas muy complicadas y disfruté. No tengo más nada para dar".