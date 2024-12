La relación entre el PRO y La Libertad Avanza está cada vez más rota y, lejos de mermar, el conflicto promete escalar en los próximos días aún más con el inminente llamado a sesiones extraordinarias. La Libertad Avanza no tiene pensado sumar en la lista de temas para enviar al Congreso el Presupuesto 2025 --como venían reclamando los gobernadores de Juntos por el Cambio--, tampoco el supuesto nuevo proyecto de ficha limpia --del que dicen que aún ni siquiera empezaron a escribirlo-- y sí puntualizan que enviarán el proyecto para la eliminación de las PASO. Es decir, todo lo que Mauricio Macri no quiere. Mientras, desde el Pro acusan a LLA de tener "un pacto con el Kirchnerismo". Cerca del presidente Javier Milei suben la apuesta y disparan altivos: "Deprime que la agenda del PRO sea proscribir a CFK y manguear guita".

La crisis entre los dos aliados inauguró un nuevo episodio después de que el PRO no consiguió los números suficientes para tener quórum y votar en la cámara de Diputados el proyecto de Ficha Limpia --cuyo objetivo central es impedir que Cristina Fernández de Kirchner pueda competir en las elecciones--. Según la diputada de ese espacio, Silvia Lospennato, ella se había comunicado con los jefes de los distintos bloques y tenía los números suficientes para tratarlo. A último momento, sin embargo, solo se sentaron en sus bancas 116 diputados, un número muy lejano a 129, que era el necesario. Entre los ausentes figuraron ocho de LLA, tres de PRO y dos de la UCR.

Desde Casa Rosada argumentan que el oficialismo "acompañaba" el proyecto, pero que el problema era que "evidentemente" no estaban los votos, y que por más que ellos se hubieran sentado en sus bancas, tampoco iban a estar. Desde el PRO, en tanto, mascullan bronca y responden que "si fuera así, se hubieran sentado y no hubieran mandado a llamar a dos nuestros", haciendo referencia a los diputados del PRO José Nuñez y Gabriel Chumpitaz, que de manera imprevista no aparecieron en el recinto.

Macri, luego del desplante en Diputados, se mostró furioso en las redes sociales y publicó una seguidilla de preguntas retóricas teledirigidas al triángulo de hierro: ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?, dijo. Desde LLA salieron a responderle y espetaron: "Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política". Por último, dijeron que Milei había hablado con Lospennato para proponer un proyecto superador.

Si bien este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo en declaraciones a Radio Mitre que “ficha Limpia va a salir, es un tema de tiempo”, en Casa Rosada explican que ni siquiera comenzaron a escribir el nuevo proyecto y que, por ende, "no creen" que sea incorporado en el temario de sesiones extraordinarias. Menem, más allá de asegurar que el proyecto algún día saldrá, en la misma estrevista también se tomó unos minutos para criticar al partido amarillo: “No pudieron sacarla cuando tuvieron 116 diputados”, disparó.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados, también salió a declarar y, en diálogo con Rivadavia, indicó: “Desde el 2016 trabajamos para eso y sé que cae justo como si fuera para alguien, pero tiene data de muy atrás. Había tiempo para corregir y mejorar este proyecto de ley antes de que llegara al recinto”. Sobre los dos diputados de su bloque que se ausentaron el jueves añadió que “el que no estuvo tendrá que decir por qué no estuvo”. El jefe de la bancada PRO fue un poco más allá y, cuando le consultaron sobre una supuesta "alianza" entre el kirchnerismo y LLA acusó: “No hay nada que compruebe que haya un pacto, pero hay gestualidades que van a la idea de ambos”.

En Casa Rosada consideran que la teoría de un supuesto "pacto" entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo no tiene ningún sentido ya que ellos piensan que la expresidenta "es la única rival que mide más de 15 puntos", y que, en todo caso, les "serviría" que ella no compita. Lo que argumentan es que, para ellos, tiene que haber una condena firme para poder inhabilitar la competencia de un candidato.

Ritondo hizo este domingo otro pedido al gobierno que, según lo que dicen en Casa Rosada, tampoco se cumplirá. Dijo que para ellos es “esencial” que se sume en extraordinarias el Presupuesto 2025. Los gobernadores de lo que solía ser JxC insisten con este tema, pero desde Balcarce 50 argumentan que "los gobernadores se excedieron con los reclamos", y que no tienen ningún problema en extender el de 2023.

Si efectivamente, como anticipan en Casa Rosada, en la lista de sesiones extraordinarias no aparece el Presupuesto, tampoco un nuevo proyecto de ficha limpia y sí la eliminación de las PASO, los puentes entre el PRO y LLA estarían virtualmente rotos. El PRO no quiere la eliminación de las primarias porque siempre utilizó esa herramienta para dirimir sus internas y se verían perjudicados, además, en el marco de la discusión con LLA.

Este fin de semana Karina Milei encabezó en Río Negro una actividad partidaria y, rodeada de militancia libertaria, disparó un mensaje directo al PRO: "Las expectativas para el año que viene son claras: llenar el Congreso de diputados y senadores de La Libertad Avanza. Este es un objetivo que requiere el compromiso y esfuerzo de todos, y estoy segura de que juntos lo lograremos”, dijo.

Las molestias con Macri y el PRO, sin embargo, no son solo de Karina --uno de los vértices del triángulo de hierro-- sino también de otro de los miembros del tridente, Santiago Caputo. Él envía mensajes más crípticos, pero que también muestran su poca intención de negociar con Macri. La cuenta de Twitter de "Las fuerzas del cielo" publicó en su cuenta de X: "Mauricio, por décima vez: No te vamos a dar la hidrovía". Macri aún conserva una esperanza: que su amigo Milei lo invite a comer milanesas y le conceda alguno de sus deseos.