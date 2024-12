En su editorial, la periodista y conductora de La García, Cynthia García, respondió a las críticas que recaen sobre Cristina Kirchner en medio de la interna del peronismo y pidió sacar el debate de los “modos” del centro de la escena. “Que no me venga la cédula de la proscripción con los modos del peronismo, de Cristina”, dijo.



El editorial de Cynthia García

Cuesta mucho este tiempo. No se trata de andar buscando triunfos del análisis en el umbral de la situación. En principio, esto se trata de una discusión interna, de un movimiento que busca recuperar organización y esto no debería habilitar avanzadas del carancheo.

El conflicto interno del peronismo no debería habilitar avanzadas del carancheo y del círculo rojo, que es aquel que ocupa posiciones de poder para defender lo fáctico de su poder. No hay que perder de vista esto en la radarización. Siguen ahí agazapados los buitres de siempre.

Hay una disputa sobre cómo y cuándo será la reconstrucción; con tales y cuales rincones, causas, agentes, dirigentes, sectores, electorados, pueblo. Y aparece, en medio, la corrosiva crítica de “los modos”. “Estamos de acuerdo en que lidera, pero no de esta forma”; “fue allá, aquí o allá, dijo o no dijo, avisó o fue sin avisar”.

Es el planteo hasta más suave sobre los modos. De ahí pueden hacer un recorrido que lleve a un extremo sobre “la crisis biológica del liderazgo o dolorosas expresiones del otro lado del río”. ¿Podemos detenernos un momento a pensar?

Si hay una disputa política abierta, en democracia, por la direccionalidad económica y la política social de un proyecto, que no me vengan antes con “los modos” y ahora “con la biología”. Porque suele suceder que esos modos son el imperativo del poder real. Guarda, que no nos asusten los modos.

Que no me venga la cédula de la proscripción con los modos, del peronismo, de Cristina. No dejemos pasar esas palabras. Como aquella vez, una vez de tantas, Luis Juez, por citar un ejemplo casi al azar, en TN decía en su primera oración “son salvajes”.

¿Esto no es la siempre reedición de El Matadero de Echeverría? ¿No afloran acá los discursos de “civilización y barbarie” del Facundo? Ojo con el tema de los modos. Cuidado con creer que los liderazgos y las conducciones tienen edad para jubilarse.

Acá se discute el destino que está vivo en lo que conjuga el campo popular. No en la avanzada de la derecha tradicional liberal y extrema, que genera soledad, individualismo, caos y pérdida de derechos acá y en cualquier rincón del planeta.