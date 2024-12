El equipo argentino de la Copa Davis ya sabe cómo será el inicio del camino para la edición 2025 del máximo certamen del tenis por países: con el arranque de una nueva capitanía, ya sin el deslucido Guillermo Coria y con Javier Frana como probable sucesor, el plantel nacional chocará con Noruega, como visitante, por la primera ronda de los Qualifiers, una instancia que constará de 26 equipos enfrentados en trece cruces mano a mano y al mejor de cinco puntos.

La serie será en una de las fechas que deberá elegir el país anfitrión, al igual que el estadio y la superficie: del 31 de enero al 1° de febrero o bien del 1° de febrero al 2 del mismo mes. Los ganadores sacarán pasaje directo para la segunda ronda, una nueva instancia de septiembre, también con duelos mano a mano, que reemplazará la fase de grupos. En caso de triunfar, Argentina volverá a jugar de visitante: espera Países Bajos, el finalista de este año -perdió con Italia-, que saldrá adelantado en el debut.

El principal ariete de los noruegos es, sin dudas, Casper Ruud. Número seis del mundo (ex 2°), dos veces finalista de Roland Garros y una en el US Open, el hombre de 25 años es el mejor tenista de la historia de su país. Más allá de representar su desafío en sí mismo, Ruud no tiene compañeros de calibre en el plantel. En la última serie de septiembre, por la primera ronda del Grupo I, Noruega superó 3-1 a Portugal y, además de Ruud, jugó un número uno mundial: Nicolai Budkov Kjaer, de 18 años y actual 596° de ATP, pero líder del ranking internacional de la ITF en juniors y campeón vigente de Wimbledon en la categoría sub 18.

Francisco Cerúndolo, 30° del mundo y pieza más peligrosa de la Argentina en canchas duras bajo techo -la superficie que elegirán los noruegos-, tiene un récord favorable contra Ruud: le ganó cuatro de las siete veces que se enfrentaron, dos de ellas en cementro indoor -Masters de París y Laver Cup-. El mejor exponente de Noruega ganó doce títulos del máximo circuito, aunque sólo uno de ellos fuera del polvo de ladrillo: fue en el torneo de San Diego en 2021, sobre cancha dura.

El próximo capitán argentino tendrá un reto mayúsculo: persuadir a los mejores jugadores para viajar al invierno de Europa, inmediatamente después del extremo calor de Australia y días antes del verano sudamericano, cuya gira será en febrero y en superficie lenta. En ese sentido aparece una incógnita: qué pasará con Horacio Zeballos, el doblista más destacado de la historia de la Argentina, número uno del mundo hasta hace dos semanas y actual 4° del ranking por duplas, enfrentado con Coria luego de haber sido marginado de los Juegos Olímpicos de París 2024 pese a ser el mejor del planeta en su modalidad. Después del último rechazo al Mago -"Me cuesta creer en su palabra"-, habrá que ver si el nuevo capitán intentará acercar partes para limar asperezas, sobre todo porque la decisión de Coria fue respaldada por los principales dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis.

Javier Frana, con fuerte vínculo con la Davis -disputó 20 series entre 1986 y 1997-, es el apuntado para reemplazar a Coria. Comentarista de tenis y actual asesor del armado de trabajo de la academia de Sebastián Gutiérrez, el mejor entrenador del país -trabaja con Sebastián Báez, número uno nacional, y otros jugadores de gran presente como Francisco Comesaña y Solana Sierra-, Frana ya fue contactado por la cúpula de la AAT y se espera una eventual oficialización en los próximos días.

Italia, la nueva sede

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció, en el marco del sorteo de los cruces de los Qualifiers, la nueva sede para el denominado Final 8 de la Copa Davis para 2025, 2026 y 2027: Italia, el bicampeón vigente.

La semana final tendrá a los ocho mejores países del mundo -ganadores de los Qualifiers y de la siguiente ronda de septiembre- en la lucha definitoria por la ensaladera de plata. Las últimas tres ediciones se disputaron en la ciudad de Málaga y Argentina actuó en la última, en la que se despidió en cuartos de final tras perder 2-1 ante Italia, que se consagró de la mano del número uno del mundo Jannik Sinner.

