"Fue una época bastante desconcertante", dice Katherine Waterston, deteniéndose por un momento en el recuerdo de 2016. Fue un momento de transición para la actriz estadounidense: tras su gran actuación en la neblina de cannabis de Puro vicio, la ensoñación hippie de Paul Thomas Anderson, Waterston se había asegurado el que sigue siendo su papel más importante: un papel protagonista en la precuela de Harry Potter Animales fantásticos y dónde encontrarlos. "Todos los demás que optaban a ese papel eran grandes estrellas; nunca pensé que me lo iban a dar", dice. "Sinceramente, fue difícil ponerme al día con el ritmo al que había cambiado mi vida en aquel momento. Realmente no sabía que estaba haciendo en una gran franquicia".

Hoy en día, es difícil imaginar que Waterston se sienta tan poco adaptada al protagonismo. Es posible que la culpa la tenga la puesta en escena: la actriz de 44 años, muy elegante para una serie de entrevistas en video, está sentada en la habitación de un hotel del centro de Londres, con las luces y las cámaras apuntando directamente a su cara. A nuestro alrededor, un equipo de técnicos y publicistas forman un zócalo humano. La situación, admite, es "aterradora, pero luego te das cuenta de que no van en contra tuyo y no es tan malo". Estoy seguro de que lo dice sólo por mí: parece sentirse como en casa.

Fue durante aquella primera incursión en el mundo de las superproducciones cuando Waterston se familiarizó con "el negocio" del cine. "Empecé en el teatro, donde no tenés que entender el negocio en absoluto", dice. "De hecho, no hay negocio: ¡nadie gana dinero!". Después vinieron secuelas de Animales fantásticos, películas con Ridley Scott (un papel protagonista en Alien: Covenant), Steven Soderbergh (La estafa de los Logan) y Damien Chazelle (Babylon). Hay una elegante complejidad en su trabajo en todos los ámbitos: una especie de fuerza cambiante y difícil de definir, como el acero fundido, y una tristeza cansada del mundo que está tan presente cuando lucha contra xenomorfos alienígenas como en proyectos independientes llenos de matices como El mundo que viene, de 2020, o El final del que partimos, del año pasado.

Su último papel es en la serie de Paramount+ The Agency, un reflexivo thriller de espionaje adaptado del drama francés Le Bureau des Légendes (2015-2020). Waterston interpreta a una hábil y emocionalmente oblicua controladora en una organización responsable de largas y profundas operaciones de espionaje encubierto; Michael Fassbender interpreta a un espía con una vida amorosa potencialmente comprometida. "Por lo general, las historias de espionaje o bien celebran ese mundo presentándolo como muy glamoroso, o bien tienen una visión muy cínica del mismo", afirma. "La Agencia me pareció un retrato realmente holístico y honesto de ambos lados: es honesta y auténtica."

Esta es la tercera vez que Waterston y Fassbender trabajan juntos. Ella interpretó a Chrisann Brennan, la madre de la hija del magnate de la tecnología interpretado por Fassbender en la película biográfica de 2015 Steve Jobs, y Fassbender también protagonizó a un par de inquietantes androides en Alien: Covenant. "Los actores suelen estar en una especie de estado de primera cita con sus coprotagonistas", dice Waterston. "Justo cuando empezás a entender realmente a alguien, cómo funciona, la película termina y nunca volvés a trabajar con ellos. Casi en todos los casos. Pero con Michael tenés algo inefable, una confianza, una historia".

"A veces fantaseo con los tiempos del sistema de estudios", continúa, "que tiene sus innegables desventajas... pero los actores tenían que trabajar juntos en varias películas. Significaba que podías lanzarte al ruedo y meterte en la faena más rápido".

De hecho, Waterston tiene algo del viejo Hollywood, una cierta erudición. Sonríe mucho y con frecuencia, pero con una sinceridad muy cuidada: para decir algo, arquea las cejas y abre los ojos. Y tiene predilección por el símil. "Un actor de cine y televisión es como un pintor con los ojos vendados", dice. "¿Qué artista pintaría todos sus cuadros con los ojos vendados y luego los colgaría en la pared, preguntando a otra persona si son buenos? Pero eso es lo que hacemos".

Sin embargo, cualquier grandeza teatral se ve socavada por una tendencia a la autocrítica irónica, como cuando, por ejemplo, se reprende a sí misma por abusar de la palabra "holístico". "Estoy obsesionada con los directores y la buena escritura", dice en un momento dado. "Eso me hace única, ¿verdad? Ningún otro actor se preocupa por estas cosas...".

Waterston era una niña del mundo del espectáculo, hija de la ex modelo Lynn Louisa Woodruff y de Sam Waterston, el condecorado actor de La ley y el orden. Decidió que quería ser actriz cuando era "muy, muy pequeña. Recuerdo que me miré en un espejo de cuerpo entero y me dije: 'Vas a ser actriz'. Era una niña rara".

Muchos han destacado la negativa de Waterston a comerciar con su apellido durante aquellos primeros años de rechazo y duro trabajo. Creció en Connecticut y estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, en el Stella Adler Studio of Acting y en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Pero la experiencia de su padre también tuvo sus ventajas. "Cuando tenés familia en el negocio, han pasado por muchas de las cosas por las que pasás vos", dice. "Así que si tenía una audición humillante -y tuve muchas-, él era muy comprensivo con lo que yo estaba pasando".

"Tengo tantos amigos cuyos padres me decían: '¿Así que ahora no tenés trabajo? No lo estás intentando de verdad...' No lo entienden. Pero eso fue realmente maravilloso, y luego simplemente poder darle vueltas y vueltas con tu padre, con esas increíbles y largas conversaciones sobre la comunicación del personaje".

Waterston se curtió en el teatro (en obras como Kindness, de Adam Rapp, Bachelorette, de Leslye Headland, y una reposición de El jardín de los cerezos), abriéndose camino a través de años de pequeños proyectos, papeles secundarios y desalentadoras audiciones para la pantalla antes de triunfar en el cine. Fue su primer papel en el cine, en la película independiente de 2007 Niñeras para adultos, el que atrajo la atención de Paul Thomas Anderson, el primer cineasta que aprovechó al máximo su poder de estrella. (El ojo de Anderson para el casting de izquierdas sigue siendo inigualable: véase también Alana Haim en Licorice Pizza, o Vicky Krieps en El hilo fantasma). En el papel de Shasta Fay Hepworth en Puro vicio, la ex "anciana" desaparecida del detective hippie de Joaquin Phoenix, Waterston fue una revelación.

"Puro vicio me arruinó durante una década", admite Waterston con nostalgia. "Porque buscaba la estructura y la sensación de la película de Anderson allá donde iba. Todo es lo mejor. Lo que sea, él lo hace de la mejor manera. Pero eso no se puede recrear. Tiene un equipo de gente que ha crecido junta, haciendo películas juntos durante más de 20 años. Se han enamorado, se han casado y han tenido hijos. Todo el mundo está muy orgulloso de estar allí y se palpa en el ambiente. Tampoco sé cómo lo hace, pero es el lugar más seguro en el que me puedo imaginar trabajando".

Animales fantásticos fue, inevitablemente, una vibración diferente, una producción grande y frenética de fans que lanzó a Waterston como bruja Tina Goldstein (completa con acento transatlántico - de nuevo, muy Viejo Hollywood). "El reto, siempre, en esos proyectos a gran escala es intentar aferrarte a la persona que eras cuando hacías teatro para 20 personas", dice. "El trabajo tiene que ser el mismo, y esas grandes máquinas a veces no sirven para recordártelo". Entonces, explica, es cuando "te aferrás a tus coprotagonistas, porque intentan hacer lo mismo" (En este caso, eso incluía a Eddie Redmayne, Dan Fogler y Alison Sudol).

Junto a Eddie Redmayne en Animales Fantásticos.

Tras una primera entrega enormemente rentable, la serie de películas se vio acosada por malas críticas, una creciente oposición a la retórica crítica con el género de su creadora J. K. Rowling, y una prolongada controversia en torno a Johnny Depp, que interpretó al villano en las dos primeras películas antes de que su papel fuera cambiado en la tercera (Waterston ha dejado claro anteriormente su apoyo a los derechos de los transexuales, declarando a The Independent que quería evitar que se la "agrupara con las opiniones de otras personas por asociación"). Le pregunto si se siente decepcionada por el abrupto final de la franquicia. "No", responde. Se hace un largo silencio. "Las cosas pasan, y seguís adelante".

Recientemente, Waterston tuvo un pequeño papel en la serie producida por Armando Iannucci The Franchise (Max), que describe la pesadillesca producción de una superproducción ficticia, con la interferencia desenfrenada de los estudios y la prevaricación creativa. ¿Me pregunto si este tipo de sátira es fiel a la realidad? Waterston responde despacio, con cuidado y en términos muy generalizados. "Creo que es fiel a la realidad", afirma.

"Creo que la comunicación es muy difícil cuando hay tantas partes en movimiento. Y la gestión del dinero a ese nivel: puede haber mucho despilfarro e imprudencia. Sin embargo, otros proyectos de la misma envergadura pueden funcionar muy bien, así que no es una acusación contra todas las producciones a gran escala. Pero sí, hay muchas cosas en La franquicia que me resultaron familiares". Esboza una gran sonrisa y hace una especie de movimiento de balancín con las palmas de las manos. "Cuidado. Cuidado".

"Hay un ligero elemento de interrogación en tu estilo", dice Waterston, en broma, unos minutos después. "¡Lo cual no me molesta! Pero me siento como si tuviera un detector de mentiras atado al pecho". Sin la ayuda de semejante aparato, no voy a decir que mienta, pero diría que su impresión sobre mi entrevista tiene más que ver con las brillantes y escrutadoras luces de arriba (y el círculo de curiosos) que con cualquier insistencia por mi parte. Puede que sea prudente en sus respuestas, pero tampoco es nada difícil. Los entrevistadores llevan tiempo destacando la costumbre de Waterston de guardar largos y pensativos silencios mientras responde a las preguntas; hoy no ha sido así en absoluto. De todos modos, Waterston sabe decir sólo lo que quiere decir. Su vida privada, por ejemplo, es un secreto a voces. Lo que sí se sabe es que ahora vive en Londres y que tuvo un hijo en 2019, cuyo nombre y paternidad no se han hecho públicos.

La maternidad cambió la perspectiva de Waterston sobre algunos de sus trabajos anteriores, de una forma que no es de esperar. "Me sentía muy arrepentida y avergonzada de haber retratado a madres antes de serlo", dice. "Había sido demasiado indiferente. Nunca lo traté como lo hago con este trabajo, por ejemplo, pensando: 'OK, hago de agente de la CIA; tengo que investigar mucho'. No trataba la maternidad de esa manera. Pensé: 'Tengo una madre. La he observado durante mucho tiempo'. Tenía amigas y una hermana que eran madres, así que pensé que lo había agarrado por ósmosis".

Alien: Covenant.

Destaca Steve Jobs como un proyecto que le encantaría rehacer. "Mi personaje en esa película tenía un trasfondo palpable de rabia por cómo la trataban. ¿Y ahora? Siento que no lo interpreté con la suficiente intensidad. Si mi calefacción no funcionaba, y el hombre que negaba la paternidad de mi hijo ganaba millones... ¡Quiero decir, dejame con él! Te sentís como un animal cuando te convertís en madre. Es impactante".

Waterston también señala que el paso de los años ha supuesto un cambio en la forma en que la gente habla de su propio trabajo con ella. "Estaba pensando en esto esta mañana", reflexiona. "No sé cuándo ocurre, pero un día, de repente, tenés un corpus de trabajo. Pasás de ser la nueva en la escena, intentando convencer a la gente de que merecés ocupar un espacio en el negocio, y entonces algo cambia, y cambia la forma en que la gente te trata en el set."

"No dejo de envejecer, así que los papeles y las cosas que me interesan cambian a medida que crezco y maduro. Bueno, algo así como crecer". Hace una pausa. "Pero también creo que la industria está cambiando de una manera maravillosa. Aún queda mucho camino por recorrer, pero he tenido muchas experiencias realmente felices en las que no tuve la sensación de que me estuvieran dando gato por liebre por ser mujer. Y eso ha cambiado". Sonríe de nuevo. "En los últimos 15 años, eso ha cambiado mucho".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.