Newell’s se despojó en Tucumán de la imagen de equipo débil que mostró a lo largo de todo el año. Mariano Soso, en su debut como entrenador, priorizó el armado defensivo y con el punto debió quedar conforme. Porque la Lepra se trajo un empate sin goles anoche y más allá de que no le cobraron un claro penal que le cometieron a Juan Ramírez, en verdad el equipo hizo muy poco para aspirar a quedarse con los tres puntos. La mejor nota se la llevó el debut en el arco del chico Josue Reinatti.

Soso intentó darle mayor fortaleza a la defensa y paró anoche en Tucumán línea de cinco en el fondo. Atlético tuvo facilidades para jugar con la pelota pero no para crear espacios y sorprender el arco del debutante Josué Reinatti. Lo poco que pudo hacer el local en jugadas de riesgo fue un cabezazo desviado de Coronel y otro de Tesuri. Los tucumanos impusieron ritmo pero no marcaron diferencias. Incluso a pesar de los problemas ofensivos de Newell’s. Porque solo Silvetti y Chiaverano, cuando tenían le pelota, exigian al fondo local. Porque Banega jugó muy poco y Miljevic jamás gravitó.

Atlético Tucumán tiró centros para desafiar al juvenil arquero rojinegro en su debut y el chico no falló. Tomó siempre la pelota cuando lo fue a buscar por arriba y respondió cada vez que lo exigieron en el área chica. Newell’s solo ofreció en ataque un remate desviado de Silvetti. Nada más. En el segundo tiempo la única opción fue un zurdazo alto de Pérez el tomar un tiro de esquina. El equipo no tuvo profundidad porque nunca Banega y Miljevic intentaron hacer crecer al equipo con sus pases.

Por eso en el complemento Atlético profundizó su dominio y generó situaciones muy propicias para marcar, incluso dentro del área chica. Pero falló en la definición y la frustración de Newell’s se dio en una jugada donde Durso bajó en el área a Ramírez y el VAR convalidó la sanción del árbitro de omitir la sanción del penal. Sorprendió la decisión del VAR porque la falta fue clara y se generó por un muy buen pase vertical de Banega.

Pero en los últimos minutos Salcedo tomó de la camiseta a Estigarribia en el área y el árbitro tampoco cobró penal. Por el contrario, expulsó a Castro por una planchazo a Pérez en la jugada siguiente. Las polémica rodearon el cierre del partido y mientras el equipo local dejó la cancha con sensación a derrota la Lepra se volvió con lo que fue a busca.

0 Atlético Tucumán: Durso; Breitenbruch, Ferrari, Romero, Infante; Tesuri, Acosta, Sánchez, Bajamich; Estigarribia, Coronel. DT: Facundo Sava

0 Newell’s: Reinatti; Méndez, Jacob, Velázquez, Salcedo, Vangioni; Banega, Pérez, Miljevic, Silvetti; Chiaverano. DT: Mariano Soso

Cambios: ST: 13m Ramírez por Chiaverano (N), 20m Rodríguez y Brandán por Coronel y Breitenbruch (AT), 27m Juan Méndez y Martino por Miljevic y Vangioni (N), 36m Nicolas por Bajamich (AT), 40m Schott y Carabajal por Méndez y Banega (N), Melo y Castro por Sánchez y Acosta (AT).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Atlético Tucumán

Expulsado: ST: Castro (AT)