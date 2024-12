La familia de Raquel Candía, la expareja de Fernando "El Negro" Cáceres, afirma que la mujer "no se mató" . Candía cayó este lunes por la noche desde un séptimo piso hacia el patio interno del edificio al que se había mudado recientemente con el exjugador y la Fiscalía analiza tres hipótesis: accidente, suicidio, y femicidio.

La madre y dos hermanos de Candía se acercaron anoche al edificio ubicado en Suipacha 360, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, y manifestaron sus dudas sobre lo ocurrido a la prensa.

“Hay testigos de que hubo hostigamientos y amenazas", afirmó uno de los hermanos, que no quiso revelar su identidad. Y siguió: "Estuvieron juntos bastante tiempo y vivían de una forma muy conflictiva, con mucha violencia”.

En tanto, sostuvo que el vínculo entre ambos era muy “dramático” y agresivo por parte de Cáceres y denunció: “Vecinos anónimos nos dijeron que hubo violencia y griterío anteriores (a la muerte de Candia). Dijeron que la empujaron por el balcón y cayó por el precipicio”.

"Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro de que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron", aseguró Miguel, otro hermano de Raquel.



“Está claro que la mataron. Ella no se va a matar porque nunca haría algo así, para que quede claro. La policía no me dice nada. Debe haber un protocolo, pero no me dejan entrar a verla”, manifestó.

Por su parte, Adela, la mamá de Raquel, manifestó su dolor y contó que no contaba con mucha más información de los hechos. Sin embargo, declaró: “Hacía muy poco tiempo que estaba con él. No se tanto porque me contaba poco de su relación, pero ella estaba mudándose”.

La mujer comentó que Candía también tenía problemas con su exmarido, quien supuestamente la echó de su casa y no le permitía ver a sus tres hijos. “La última vez que hablé con ella le dije que venga a mi casa porque era la única forma en la que podía ver a sus hijos”, agregó. Sus hermanos se sumaron a las declaraciones de su madre y contaron que la expareja de la víctima la maltrataba.

"Ella veía a mis nietos en mi casa. Desde el Día de la Madre no los vio más. Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien", añadió.

Raquel Candía tenía 45 años al momento de su fallecimiento. Cayó desde el séptimo piso del edificio ubicado en Suipacha 360, en al ciudad bonaerense de Ramos Mejía, del partido de La Matanza. Vivía allí con Cáceres desde hacía 11 meses, según pudieron reconstruir los medios.

Tras una llamada al número de emergencias 911, el personal de la Policía bonaerense llegó al edificio en el que cayó la mujer, sobre Necochea al 600, y encontró el cadáver en un patio interno.

Por el momento, la causa tiene un único señalado y se trata del ex jugador de Argentinos Juniors, River y Boca, debido a que se encontraba en la vivienda cuando sucedió el hecho. Aún así, todavía no declaró en la causa.

No obstante resta saber el resultado de la autopsia, motivo por el cual la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, considera que podría haber ocurrido un accidente, o un suicidio, o un femicidio.

“Hicimos un relevamiento en el departamento y sacamos toda la prueba que consideramos. Este martes a las 7 se realizará la autopsia y después del resultado se resolverá. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, contó Arribas en diálogo con una señal televisiva.