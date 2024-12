Ariel Holan arma una formación alternativa para visitar a River el domingo. El entrenador de Central sufre la baja de seis titulares, entre lesionados y suspendidos, aunque mantiene expectativas en poder recuperar a Facundo Mallo e Ignacio Malcorra. Mañana el técnico auriazul prueba jugadores en duda y muestra los reemplazos elegidos para definir la formación que irá al Monumental.

El partido de Central con River el domingo a las 19.15 tiene mucho valor para el equipo local, dado que que busca acceder a una plaza de clasificación a Copa Libertadores 2025. Pero para el canaya las prioridades pasan por otro lado y no son del orden colectivo. Holan juega estos últimos compromisos con la mirada puesta en algunos rendimientos puntuales para definir refuerzos y desvinculaciones a fin de año dado que el equipo no tiene chances de pelear por clasificar a Copa Sudamericana.

Algunos de los futbolistas que están en observación no jugarán mañana. En los casos de Miguel Barbieri y Jonatan Gómez serán baja por acumulación de amarillas y a pesar de que en gran parte de la temporada ninguno de los dos fueron titulares. La extrema línea se deberá rearmar porque tampoco podrá estar Agustín Sández, expulsado ante Racing en la última fecha. Mauricio Martínez com zaguero central y el ingreso de Alan Rodríguez son las principales opciones en la última línea. Porque Carlos Quintana no estará en condiciones de reaparecer el fin de semana.

Tampoco mostró evolución física en el comienzo de la semana Jaminton Campaz. El colombiano acumula lesiones musculares que le permitieron jugar muy poco en el segundo semestre del año, ayer no pudo elevar su exigencia física en la práctica y así se perderá también la próxima fecha.

Las opciones que aún considera Holan son incluir a Mallo y Malcorra. El defensor viene de superar una lesión muscular y las dudas sobre su presencia descansan en que pueda encontrar su mejor nivel físico para volver a la formación. Holan lo evaluará el viernes para decidir si Mallo reaparecere ante el millonario. Una situación similar es el caso de Malcorra, aunque el diez tiene menos días de recuperación que el defensor.

Malcorra sufrió un desgarro ante Central Córdoba el pasado 25 de noviembre. Los días de rehabilitación son los necesarios para volver al equipo el domingo. Pero en su caso lo haría sin días de entrenamientos para recuperar su mejor condición física. Y por eso, las posibilidades del diez son escasas. Malcorra no formará parte de la práctica de fútbol de mañana pero será evaluado el viernes para definir si viaja a Buenos Aires el sábado.

Luego del partido con River el canaya jugará su último partido de local en el año. Será ante Belgrano y bajo las mismas condiciones en que se disputó el compromiso con Racing, con las tribunas populares norte sin habilitar.