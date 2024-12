El Frente de Lucha Piquetero salió a las calles este martes en reclamo de alimentos para los comedores y un ingreso o bono de emergencia navideño para las familias más pobres. La intención de las organizaciones era acampar en la Ruta 4, pero se los impidió un operativo antiprotestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que movilizó a la Gendarmería y la Policía Federal. Los piqueteros se trasladaron entonces a la Rotonda de San Justo y finalmente a su plaza, frente a la municipalidad.

"Nos vamos a quedar acampando acá porque nos da un poco más de protección para los compañeros. Somos miles los que exigimos una respuesta al gobierno nacional", dijo allí Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero.

La principal demanda de las organizaciones es la de alimentos para sus comedores. Es que la conquista de la UTEP, que consiguió que la justicia obligara a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello restablecer la provisión de alimentos, se aplica a 66 de los comedores que demandaron, no a la totalidad de los existentes.

Un segundo reclamo es el pago de un bono de fin de año, de 100 mil pesos, para las familias más pobres, a la manera de lo que durante la pandemia fue el IFE.

Las agrupaciones que realizan el acampe se inscriben en la izquierda de los movimientos sociales. En la última semana mantuvieron una serie de conversaciones con dos movimientos históricos de La Matanza, la Corriente Clasista y Combativa, que se referencia en Juan Carlos Alderete, y la Federación e Tierra y Vivienda de Luis D'Elía , para sumarlas a la protesta. Alineadas con el peronismo estas organizaciones finalmente no se sumaron a la protesta, aunque reconocen que la crítica situación social les deja muy poco margen de maniobra.

Tambièn en Quilmes

La cercanía de las fiestas activó además otras protestas en el conurbano. En Quilmes, otro municipio gobernado por el peronismo, el Frente Darío Santillán se movilizó frente a la puerta del frigorífico Finexcor, èn pedido de una donación para afrontar la falta de alimentos.

"Es la segunda vez que venimos. Somos 200 familias que estamos pidiendo carne, queremos pasar una fiesta mejor, una fiesta digna. Este es un país productor de carne, pero los argentinos no podemos comerla. Las cosas cada vez están más caras, este gobierno no tiene piedad, las cosas no dan par más", dijo en la protesta Marta Alarcón, vocera de los vecinos, que para hacer visible su reclamo encendieron gomas en la calle y subieron a las redes videos de la movilización.

Según el ultimo informe del Isepci, la consultora que mide los precios en los comercios de proximidad donde hacen sus compras las familias de los barrios populares, una familia de cuatro Integrantes necesitó en noviembre 416 mil pesos para alimentarse. Un año atrás, esa canasta mínima costaba 182 mil pesos, es decir que tuvo una suba anual del 127 por ciento. El rubro almacén es el que acumuló el mayor aumento, ya que en un año fue del 150 por ciento. "El gobierno hace un relato con el que intenta instalar que hubo una recuperación del poder adquisitivo; sin embargo, esto no es así y no hay ningún dato que le dé la razón. El ajuste que viene imponiendo, que le permite mostrar 'equilibrio fiscal' es a costa de una reducción de los ingresos de los más pobres", advirtió el centro de investigación.