El gobierno promocionó la realización en Buenos Aires de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el espacio de ultraderecha que cobija internacionalmente a Javier Milei. Si bien las personalidades que participan no son las que deseaba el presidente, éste se guardó para sí el discurso de cierre del encuentro. Como en todo evento, los medios presentaron sus solicitudes de acreditación tal como lo reclamó la organización. Página/12 hizo el correspondiente pedido. Sin embargo, no fue aceptado. Según reza un mensaje de los organizadores la razón del rechazo fue "por la alta demanda de medios que solicitaron acreditación, hemos tenido que limitar las aprobaciones y su solicitud no fue aprobada". A partir de allí se pidió una explicación y la respuesta fue sorprendente ya que, a modo de consuelo, dijeron que no era el único que se quedaba afuera sino que había "otros medios similares". Sin duda, un eufemismo para justificar que no quieren periodistas de medios que no son afines al gobierno libertario.

A pesar de las gestiones, la organización decidió mantener la discriminación hacia Página/12. Una medida que se parece mucho a la censura.

El encuentro se realizará este miércoles en el Hotel Hilton de Puerto Madero y está previsto que participen referentes de la derecha internacional. A pesar de los esfuerzos realizados, no estarán todos los que esperaba Milei. Por caso, no será de la partida el expresidente Jair Bolsonaro. El brasileño enfrenta una causa penal por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva a poco de asumir como presidente. Tiene retenido el pasaporte y por eso enviará un video donde saludará a los participantes.

A pesar de que Milei está alineado sin dudas con el presidente electo Donald Trump, no logró que haya una presencia importante del futuro gobierno estadounidense. Solo estará presente Lara Trump, a la sazón nuera del presidente electo. También estará el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado por Sao Paulo, Eduardo Bolsonaro que ya se encuentra en Buenos Aires.

El costo

La participación no es gratuita. Hay dos tipos de entradas. Una de ellas, la más barata cuesta 100 dólares. La premium, en cambio, asciende a 5 mil dólares. Aquellos que paguen podrán participar de diferentes mesas paneles. Una de ellas estará integrada por periodistas afines al gobierno como Jonatan Viale, Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Pérez, con la moderación del vocero presidencial, Manuel Adorni.

También participarán en esas charlas, militantes libertarios como el influencer estrella Daniel Parisini, mejor conocido por su usuario en X como "El Gordo Dan" que tiene sobre sí una demanda penal que realizaron los diputados socialistas, Mónica Fein y Esteban Paulón. La denuncia también abarca a otros libertarios que forman parte de lo que llamaron "el brazo armado" de La Libertad Avanza.

Trascendió que el discurso de Milei girará en lo ejes tradicionales de todas sus exposiciones como el cuestionar las críticas que se realizan al sistema capitalista, repudio a la Agenda 2030 que se promueve desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, sobre todo, consolidar el alineamiento con el reciente electo, Donald Trump y el gobierno de Israel.

Después de este encuentro, Milei tiene previsto participar de la cumbre de Mercosur que se realizará en Montevideo el próximo viernes. Ese día la Argentina asumirá la presidencia pro tempore del grupo regional. Luego tiene previsto un viaje a Italia para encontrarse, una vez más, con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, quien lo invitó a participar de un evento organizado por de la dirigenta fascista, el partido Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia).