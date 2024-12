El extenista tandilense Juan Martín del Potro le agradeció al serbio Novak Djokovic por haber estado en su despedida del tenis y aseguró que es "el más grande de la historia en el deporte y en la vida".

A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, del Potro le agradeció a Djokovic por decir presente en su último partido en el Parque Roca el domingo pasado y aseguró que "Argentina te ama y estamos eternamente agradecidos por el show".

Del Potro, que debió ponerle punto final a su carrera por una lesión en la rodilla derecha, pudo tener una despedida a la altura de lo que fue su enorme trayectoria enfrentándose al tenista más ganador de la historia.

El mensaje de agradecimiento

Querido Nole, no me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada. Desde ese momento hasta el día que te fuiste de mi país, demostraste una generosidad que nunca voy a olvidar.

Estoy eternamente agradecido a vos, a Charly, a Mark y a todo tu equipo por haber estado a disposición en cada detalle, en cada necesidad. Entendiste y comprendiste la situación en la que me encontraba, y fuiste el mejor compañero, dentro y fuera de la cancha, para hacer realidad una despedida que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. Tu presencia no solo hizo que este evento fuera inolvidable para mí y para mi familia, sino que trascendió el tenis. Todo un país pudo disfrutar y emocionarse con vos, y quedó claro que no solo sos el más grande de la historia en el deporte, sino también en la vida. Argentina te ama, y estamos eternamente agradecidos por el show, la generosidad y la entrega que diste para este día fuera perfecto.

Siento que de todo esto nación algo muy especial: una amistad sincera que durará para siempre.

Te quiero mucho, amigo.

Gracias por tanto, y hasta pronto.

Djokovic reveló sus planes para el inicio de 2025

Por su parte, el tenista serbio Novak Djokovic generó sorpresa al anunciar que comenzará la temporada 2025 disputando el ATP 250 de Brisbane, en Australia, que se juega entre el 29 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, por lo que el serbio arrancará el año en el país oceánico.

Esta decisión de Djokovic genera sorpresa, ya que, con 37 años se esperaba que jugara algún torneo exhibición antes del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, y no que saltara directamente a la actividad en un torneo ATP.

De esta manera, la leyenda serbia que este fin de semana estuvo en la despedida del argentino Juan Martín del Potro en el Parque Roca apunta a una temporada en la que disputaría la mayor cantidad de torneos posibles, con el objetivo de pelear el número 1 del mundo con el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, y soñar con ganar su vigésimo quinto título de Grand Slam.

Djokovic viene de un 2024 soñado, en el que pese a no ganar torneos ATP pudo conseguir el único gran logro que le faltaba en su carrera, que era la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.