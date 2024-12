Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la aseguradora médica más grande de Estados Unidos, fue brutalmente asesinado a balazos en Manhattan este miércoles. El ataque ocurrió en la mañana, en la puerta del Hotel Hilton en Midtown. Las autoridades todavía no dieron con el atacante.

Según informaron medios locales como The New York Post, el empresario de 50 años fue atacado por un hombre enmascarado que disparó desde una distancia de seis metros. Thompson, quien se dirigía a un evento de inversores de su compañía, recibió impactos de bala en el pecho y la pierna. Aunque fue trasladado al Hospital Mount Sinai, no pudieron salvarlo.

Un ataque planificado

El sospechoso, descripto como un hombre blanco vestido con una campera crema, zapatillas deportivas y una mochila gris, habría esperado a Thompson en las inmediaciones del hotel, según declararon testigos.

Las imágenes publicadas por la policía de Nueva York muestran al atacante disparando y huyendo en bicicleta hacia Central Park. Por el momento, no pudieron dar con su paradero, por lo que las autoridades ofrecieron una recompensa de 10.000 dólares por información que lleve a su captura.

Impacto en el mundo empresarial

Thompson ocupaba el cargo de CEO de UnitedHealthcare desde 2021, con un salario anual de 10 millones de dólares. Bajo su liderazgo, la compañía se consolidó como líder en servicios de salud y programas de Medicare.

Su asesinato ocurrió en un momento clave, ya que estaba programado para presentar las proyecciones financieras de la empresa para 2025 durante la conferencia en el Hotel Hilton, evento que fue cancelado tras el ataque.

La policía sigue investigando el caso mientras la comunidad empresarial lamenta la pérdida de uno de sus líderes más destacados.

