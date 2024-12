El senador nacional de Unión por la Patria por Chubut, Carlos Linares, habló de la posibilidad de expulsar a su colega Edgardo Kueider del Senado, tras la detención del legislador entrerriano en Paraguay por transportar 200 mil dólares en efectivo sin declarar.

"Primero tiene que intervenir la Justicia y seguir el dinero. Estamos sorprendidos como todos. Es un senador que cambió su pertenencia y terminó como uno de los mayores oficialistas", declaró Linares en la 750.

El legislador chubutense insistió con la necesidad de investigar el origen del dinero y la razón detrás de los cuatro viajes que, según versiones periodísticas, hizo Kueider en los últimos días. "Hay que hacer una investigación a fondo", reclamó.

Kueider tiene además un papel importante en el Senado, ya que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, cargo al que accedió por gestión de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. "Estas comisiones que son realmente importantes para el control del Senado claramente se las quedaron todas en connivencia entre los seis o siete senadores de La Libertad Avanza con estos senadores dialoguistas", aseguró Linares. En caso de confirmarse la procedencia espuria del dinero, agregó, Villarruel debería separarlo del cargo.

Por otra parte, y según confirmó la periodista Irina Hauser en la 750, Kueider no presenta su declaración jurada desde 2021. Consultado por esto, Linares subrayó en Escuchá Página|12: "Nosotros tenemos la obligación de presentarla todos los años. Si algún senador no la presentó es una falta interna del Senado no reclamarla".

Por último, el senador chubutense expresó preocupación por la falta de tratamiento del Presupuesto 2025 ante la cercanía del final del período legislativo: "Veo con preocupación que hasta la fecha no hemos tratado el presupuesto y que no haya expectativa de que pueda entrar. Sería la primera vez en democracia que no tengamos presupuesto por segundo período consecutivo, una cosa nunca vista", dijo, por último.

Pedido de expulsión

Este miércoles por la tarde, a través de un comunicado oficial, el interbloque de Unión por la Patria del Senado presentó un proyecto de resolución por el que exige la expulsión de Edgardo Kueider de la Cámara, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

El texto lleva la firma de los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.



En él comunicado expresan que la detención de Kueider constituye "un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también de la Argentina a nivel internacional".

Y agregaron que la actitud del senador enterriano “representa un ataque directo a la ética, la transparencia y el honor del Senado”.