El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, renunció este miércoles a su cargo a pedido del presidente Gustavo Petro, tras ser acusado de supuestamente estar metido en un caso de corrupción. Según explicó el mandatario, le pidió la renuncia no porque crea que sea culpable de lo que lo acusan, sino porque considera que estas denuncias buscan atacarlo por su lealtad al Gobierno.

"Apreciado señor Presidente. Me permito presentar renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Dije siempre que respeto el trabajo de la Fiscalía y que no usaría mi cargo en el gabinete para defenderme", indicó en una carta dirigida a Petro.



Bonilla aseguró que cree que llegó el momento de defenderse como ciudadano y no como funcionario público, para evitar que el proceso termine complicando el rumbo del Gobierno y la agenda del Ejecutivo. "Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal", señaló.

"Las finanzas del país gozan de buena salud y la estabilidad fiscal se mantiene a pesar de las circunstancias internas y externas que nos correspondió afrontar. Hago votos porque su gobierno del cambio, en la recta final de su mandato, consolide el inicio de una Colombia nueva con más inclusión y menos desigualdad", dijo al mandatario.

La acusación

El nombre del ahora exministro salió en una causa de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

Bonilla fue apuntado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD y también fue, según un chat publicado por Noticias Caracol, quien supuestamente coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

La palabra de Petro

En su pedido de renuncia, Petro justifica la gran labor del que fue uno de sus compañeros más estrechos en el Gobierno, quien llegó al cargo en mayo de 2023 cuando sustituyó a José Antonio Ocampo. “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente este gobierno. (...) Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa”, expresó el mandatario en una publicación en la red social X, destacando que Bonilla puso a Colombia en su mejor momento financiero. "Sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó (el expresidente Iván) Duque", remarcó.

"Antes de caer en la trampa tendida por la extrema derecha financiera y sus políticos y la gran mafia, yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política, (...) renuncie y no se ensucie", estimó el mandatario. "El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno, porque yo los denuncié, antes que nadie, y por centenares, y porque había ordenado que no se entregaran desde el primer día de mi gobierno, y porque no se hicieron los giros pretendidos desde la UNGRD, dado que yo mismo pedí la renuncia de Olmedo (López, exdirector de la UNGRD)", escribió Petro en su publicación sobre la acusación a Bonilla.

El ministro saliente fue secretario de Hacienda durante la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro en 2012 y uno de los principales arquitectos de la plataforma económica de su campaña presidencial, que lo llevó a la Casa de Nariño, informó el medio colombiano El Espectador. Antes de su rol en el gabinete de gobierno, Bonilla fue presidente de Findeter, la banca territorial; además, ocupó cargos como miembro de la junta directiva del Grupo de Energía de Bogotá, y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y del departamento de economía de la Universidad Nacional, entre otros roles.