Como si el universo de siete millones de adultxs mayores en situación de indigencia que sobrevive a diario con una jubilación mínima equivalente a la suma de $329.598,76 (conformada por el bono de $70.000 sumado al “aumento” de un 2,69%) no bastara, el gobierno de La Libertad Avanza se despachó con una nueva medida que pone en riesgo ya no sólo la salud, sino también la vida misma de cientos de miles de jubiladxs y pensionadxs en la indigencia más escandalosa, cuando no se llega ni al décimo día hábil mensual con la jubilación mínima.

Si estas condiciones de vida no alcanzaran para dibujar un mapa de la crueldad política en Argentina en tiempos de Milei, podríamos desde hoy sumar otro dato aún más escabroso a lo ya expresado: el gobierno de Javier Milei anunció que ya no habrá cinco medicamentos cubiertos al 100% por jubiladx, como venía siendo hasta ahora, con excepción de aquellxs que realicen un trámite específico para contar con el llamado “subsidio social”.

Queda eliminado así el plan "Vivir mejor", creado en febrero de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, si es que esta mejora en la vida fue posible o se trata nuevamente del eufemismo al servicio de la crueldad. Lo cierto es que dicho plan daba gratuidad a 170 principios activos con los que se fabricaban 3.500 presentaciones de medicamentos, según las cifras que entonces informó el Gobierno. Se pasa así a una lotería del subsidio. Del subsidio de las cajitas a la oferta pasamos al subsidio a la demanda, es decir al caso de cada jubiladx.

Foto: Jose Nicolini





Requisitos de la miseria

A demostrar que sos pobre si sos jubiladx. ¿Cuál será la facilidad para acceder al 100% del subsidio? ¿Quiénes serán “los afortunados” en cumplir con el certificado de pobre absolutx, pobre pero de toda pobreza? El resto de lxs cinco millones de afiliadxs a la mayor obra social del país solamente dispondrán de descuentos de entre el 50% y el 80%, según la persona y según el medicamento.

A demostrar que sos jubiladx pobre y precisás el subsidio, a ganar la carrera de obstáculos que propone el requisito miserable, con sus lógicas de la crueldad más escandalosas a la cual hayamos nunca antes asistido.

El comunicado de los interventores gerentes del PAMI, refieren a la necesidad de “una gestión planificada y eficiente”, de la “necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año, en distintas etapas", de entrada aluden a los "problemas económicos" que durante décadas padeció el organismo, "producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias previsionales que dejaron a PAMI al borde de la quiebra."

Eufemismos, frases hechas, lugares comunes del relato para evitar dar cuenta de los negociados y acuerdos millonarios de las corporaciones que siempre ganan con el saqueo de la obra social PAMI, las cámaras farmacéuticas y los laboratorios. Así lo cuentan: “mientras la ciudadanía no se entere de la firma de un nuevo convenio con la industria (farmacéutica)". Básicamente, acuerdos que se firman entre el PAMI, los laboratorios y las cámaras de farmacias.

Los requisitos y condiciones para acceder al subsidio son varios: que el solicitante tenga ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. El haber mínimo y medio en diciembre se arrimaba a los $389.398. La excepción a esta regla son “los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD)", en cuyo caso, "los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos”. Quienes pretendan hacer el trámite para tener los remedios al 100% no pueden estar afiliados a la medicina prepaga (en simultáneo al PAMI) y no pueden poseer más de un inmueble, ni bienes de lujo.

Otro punto es el que se modificó en agosto y recalculó para atrás días después. Si quieren pedir el subsidio, lxs afiliadxs no pueden tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, salvo que convivan con una persona con discapacidad. El Gobierno había decidido elevar esa vara a 15 años, aunque la crueldad y la lógica del requisito lo haga volver regresivamente en este punto.

Remate de resolución del PAMI: establece que quienes quieran tener remedios al 100% no pueden ser titulares “de activos societarios que demuestren capacidad económica plena”.

En esta nota se enumeran los requisitos para acceder al subsidio. Máxima crueldad del gobierno de Milei. Foto: Jose Nicolini

Excepciones a las reglas para pedir el subsidio del PAMI

Pueden pedir el subsidio social lxs afiliadxs que no cumplan con los requisitos 1 y 2 (el haber mínimo y tener prepaga), siempre y cuando tengan un costo de bolsillo por sus medicamentos (indicados por el médico) particularmente alto.

En el paroxismo de la crueldad, el gobierno establece que la carga en gastos de medicamentos debe representar al menos el 15% de los ingresos de unx jubiladx. ¿Política de la crueldad o un exterminio lento pero firme? Neologismo ultraderechista libertario, en épocas de mileísmo lo denominamos “geronticidio”, algunxs; otrxs jubiladxs combativxs ya hablan de una “legalización de la eutanasia para la tercera edad”. La lucha que vienen dando jubiladas y jubilados desde la llegada de Javier Milei al gobierno es una canasta básica del adulto mayor equivalente a más de $980.000 según los calculos.

Como si con ello no alcanzara; esa situación deberán demostrarla, imaginando que el trámite no es tan sencillo, ya que implica presentar tres documentos puntuales, dice la resolución correspondiente: "Informe social (disposición 7339/GPSyC/13) y escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (disposición 306/GPSyC/05); y revalidación médica".

Finalmente cierto rasgo de “humanidad libertaria” y admirable reconocimiento, convierte a las condiciones detalladas una excepción para “los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur” pues tendrán acceso (por ahora) al subsidio social, según lo resuelto por el gobierno de Milei.

PAMI o el “subsidio social”

El 13 de mayo de 1971 se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI - Programa de Asistencia Médica Integral -, con el fin de brindar atención médica, social y asistencial a una población específica: lxs adultxs mayores. La obra social sostenida por jubiladxs y trabajadores activos no cumple hoy con su deber de brindar el servicio que garantice las necesidades más básicas y urgentes de los adultos mayores.

El PAMI nunca fue una tómbola del subsidio a los más pobres, devenida de forma oportunista en caja para los gobiernos de turno. PAMI es la obra social de lxs jubilados creada con el aporte, es decir, el dinero de lxs jubiladxs, no le corresponde al Estado echar mano de esos fondos, cual botín del que rapiñan los políticos y gobiernos de turno. ¿Qué hacen con la plata del PAMI si no la invierten en más y mejores prestaciones, medicamentos, tratamientos, internaciones, centros asistenciales de calidad, así como la compra de prótesis, elementos de ortopedia y sillas móviles para hacer habitable la pobre realidad que soportan las personas con discpacidad con un sin número de recortes y derechos amputados?

La administración del PAMI, es un recurso en manos de interventores, directores ejecutivos y demás mandamases libertarios, elegidos arbitraria y discrecionalmente por el dedo libertario de turno. Cuando el PAMI es un organismo cuya carta de origen aclara expresamente debe estar en manos de jubiladxs y trabajadores, su conducción y administración. En manos y bajo el control de sus legítimos dueños: trabajadores, jubilados y pensionados.

Docente jubilada autoconvocada*