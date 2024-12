El abogado y periodista paraguayo Héctor Alegre brindó detalles de la causa por la que están imputados el senador Edgardo Kueider y su secretaria, y sostuvo que antes de 90 días ambos podrían ser procesados por “contrabando, lavado de dinero y evasión impositiva”.

El periodista aclaró que “la imputación que se le hizo tanto al senador Kueider -que anoche pidió licencia- como a la señorita que lo acompañaba es del delito contrabando en grado de tentativa”.

“Ambos van a ser puestos a disposición del juez penal de Garantías contra el Crimen Organizado, porque ese es el fuero al que se llevó la causa. Es muy poco probable que puedan tener por falta de arraigo medidas alternativas de prisión, más gravosas que el arresto domiciliario”, sostuvo Alegre en la 750.

“En la imputación está que no justificaron el dinero y que ninguno de ellos se hizo cargo del mismo, por ende, ante esa duda, se les procesa por esa figura”, agregó.

“¿Por qué contrabando en grado de tentativa cuando ellos ya ingresaron al país con los 200 mil dólares sin declarar? Porque en nuestro país no existen juzgados con respecto ni al contrabando ni a la evasión de impuestos, por lo que es un concepto de prejudicialidad; esto quiere decir que la autoridad administrativa aduanera tributaria que está integrada en un solo cuerpo institucional es la que tiene un plazo no mayor de 90 días para determinar si ese hecho es contrabando. Si fuera contrabando, habilita al Ministerio Público para ya formalmente procesarlos no por tentativa, sino por contrabando”, explicó.



Para este delito, tanto a Kueider como a su pareja le podrían caber cinco años de prisión o una multa.

Por último, una aclaración del periodista, ya que en Paraguay la ley establece que “si se contrabandea, es porque se está lavando dinero”, por lo que señaló que “para la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) esto es contrabando y lavado de dinero, evasión impositiva”.

De esta manera, “es más que probable que, de acá a 90 días, el Senador y su pareja sean procesados por contrabando, lavado de dinero y evasión impositiva”, sentenció.