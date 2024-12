El entrenador de River, Marcelo Gallardo, realizó una autocrítica en relación al desempeño del equipo y aseguró que no están "en una posición buena y eso se nota". El DT se refirió al público "millonario", que se mostró impaciente en varios pasajes del partido que terminó 1 a 1 como local frente a San Lorenzo.

En relación a los silbidos con los que los hinchas despidieron al conjunto de Núñez, Gallardo indicó que respeta que se manifiesten y que el plantel "tiene una exigencia muy marcada". Sobre el partido, el Muñeco consideró que su equipo jugó "un primer tiempo aceptable ante un rival que vino a achicar espacios". Respecto a la segunda mitad, Gallardo expuso que sus jugadores aprovecharon una de las oportunidades generadas pero "un penal accidental puso a San Lorenzo en partido".

El DT "Millonario" reveló que no está conforme con el nivel del equipo desde su llegada, al recalcar que les "cuesta mucho llegar al gol", además de que no están pudiendo identificarse con un estilo de juego y que los partidos que ganaron fueron jugando "no del todo bien", lo que los hizo "perder más puntos de los conseguidos".

Analizando su presente en la institución, el director técnico sostuvo que le encanta estar en su lugar y que disfruta de la exigencia, la cual "es tremenda". "La acepté cuando era jugador y cuando empecé como entrenador", precisó en conferencia de prensa.

Por último, el DT afirmó que la Copa Libertadores 2018 "ya pasó" y en este ciclo quiere conseguir algún título mas para seguir jerarquizando al club.