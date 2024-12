La historiadora y escritora Araceli Bellota analizó la violencia y los discursos de odio de La Libertad Avanza y comparó la situación con lo sucedido en la década del 50, cuando la dictadura prohibió toda mención a Juan Domingo y Eva Perón.

“El gran problema del peronismo y de Yrigoyen es que fueron gobiernos y modelos que subvirtieron el orden. Los que eran desplazados históricamente comenzaron a ocupar el primer plano, y esto generó mucha bronca. En el caso de Yrigoyen le decían la chusma”, recordó la también periodista en la 750.

“Ya no gobernaba la gente decente, sino también la gente del pueblo. Y se cambiaron las costumbres también. Esto generó mucho odio en aquellos tiempos y también lo genera hoy”, remarcó.

“El peronismo evidenció eso. Venía desde nuestra historia de siempre: la clase decente y los sectores populares. Y cuando aparecía algún Gobierno que le daba visibilidad a los sectores populares, se producía la reacción”, agregó.

“Yo creo que eso que se vivió en tiempos de Macri hoy se exacerbó al paroxismo, al punto de decir cosas absurdas como que ellos dicen que son estéticamente superiores. Además, hay una necesidad imperiosa de borrar el peronismo, como pasó en el 55”, advirtió.



“Cuando Perón vuelve, gana por el 62% de los votos, pero habiendo logrado un acuerdo con Balbín, el otro líder del otro movimiento popular. Me parece que, de la misma manera que quienes nos gobiernan no aprenden, nosotros sí deberíamos aprender, quienes estamos en un campo nacional y popular, no digo solo el peronismo".

“Perón no hubiese podido volver si no hubiera tenido la confluencia de todas las fuerzas políticas que en ese momento se oponían a la dictadura. Me parece que hoy el trabajo es hacer un trabajo similar, conglomerando a todas las fuerzas populares”, sostuvo.