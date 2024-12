TEATRO

Bailarinas incendiadas

La música suena en el escenario y el público baila hipnotizado mientras cinco intérpretes relatan historias sobre oscuros sucesos ocurridos a mediados del siglo diecinueve. Se trata de crónicas sobre bailarinas incendiadas por el fuego de las lámparas de gas que se utilizaban en teatros de aquella época. ¿Será cierto? ¿Bailarinas incineradas por lámparas de gas? Últimas funciones de la temporada de esta obra con dramaturgia de Mariana Chaud y Alejo Moguillansky, con dirección de Luciana Acuña. La investigación es de Ignacio González, el vestuario es de Mariana Tirantte, la iluminación de Matías Sendón, el diseño sonoro de Matías Cella y la música de Agustín Fortuny. Con Luciana Acuña, Carla Di Grazia, Agustín Fortuny, Tatiana Saphir y Matías Sendón.

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, a las 20, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $12000.

Cecilia y el lagarto

Cecilia trabaja en un vivero en Rio Cuarto, habla con sus flowers, baila en la Fiesta de la Cerveza y se enamora de un lagarto. Pero el lagarto trae consigo un hechizo y ahora es Cecilia quien queda hechizada. ¿Cómo hará para deshacerse del encantamiento? Esta obra escrita y protagonizada por Jazmín Carballo cuenta con la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, formó parte del Festival Monoblock 2023 producido por el Teatro del Abasto y fue editada por Libros Drama. La dirección es de Agustina Groba, el vestuario es de Belén Varán Guevara y la música es de Diego Vegezzi. Esta única función forma parte de la tercera edición del Ciclo Hembra, un evento que incentiva la producción y puesta en escena de piezas teatrales con equipos conformados por mujeres y feminidades en los roles centrales.

Jueves 12, a las 20, en Area 623, Pasco 623. Entrada: $11000.

MÚSICA

Bruma

Nuevo simple de Nicolás Pauls, en este caso acompañado por Fabiana Cantilo. “Me acompaña desde mi adolescencia con la belleza de sus discos”, escribe sobre Fabiana. “Por ejemplo, Detectives sonó ininterrumpidamente en esos años entre la niñez y la adolescencia. Algo mejor y ¿De qué se ríen? también”. Compuesto en coautoría con Dhani Ferrón, que firmó la música, este tema aparece en las redes después de “Renacer”, interpretado junto a Los Tekis, y Nicolás promete que vendrán más simples. Por lo pronto, “Bruma” fue producida por Ricky Leguizamón, que también se encarga de teclados, batería y percusión. El resto de la banda esta integrada por Gabi Améndola en guitarra, Marcelo Bruno en teclado y Ferrón en bajo, además de Pauls y Cantilo en voces. “Para mí hoy estar editando una canción con la maravillosa y hermosa voz de Fabi es una dicha y un honor que agradezco y celebro”, resume Nicolás.

London May

Bonnie “Prince” Billy, nombre artístico del músico Will Oldham, acaba de publicar el segundo simple de The Purple Bird, su próximo álbum. “London May” fue escrita originalmente para una película de terror titulada Night of the Bastard, en la que participó el músico y actor London May. Oldham y May, baterista del proyecto Samhain, posterior a los Misfits, son amigos desde mediados de los años ochenta. “Inventé una canción para él que combinaba algunas de las cosas que sentía que compartíamos”, contó Oldham. “Cuando David Ferguson y yo estábamos preparando el nuevo disco, me acordé de esta canción: la solía tocar en vivo pero no me parecía completa. Quería oír otras voces en ella, así que sumamos a la fenomenal cantante Brit Taylor, nacida en Kentucky, para que cantara las armonías y otras partes secundarias. Su voz es, como mínimo, estelar.”

ONLINE

1992

El bilbaíno Álex de la Iglesia le ha tomado el gustito a las producciones seriadas, y a las dos temporadas de la exitosa 30 monedas se le suma ahora esta saga de suspenso que incluye un asesino serial y un guiño a la famosa Exposición Universal de Sevilla de 1992, símbolo de la modernización de España. Protagonizada por Fernando Valdivielso, Marian Álvarez y Paz Vega, la trama sigue a Amparo, una mujer cuyo esposo falleció víctima de una extraña explosión. Un tanto desamparada por la policía, su único ayudante en el plan detectivesco en el cual se embarca es Richi, un guardia de seguridad alcohólico que supo ser policía. La cosa comienza a complicarse mucho más cuando nuevas víctimas aparecen quemadas y, a su lado, el asesino deja siempre un muñeco de Curro, la mascota de la Expo 92. Creada por De la Iglesia y su eterno colaborador, el guionista Jorge Guerricaechevarría, la serie ofrece las habituales dosis de humor ácido y, en este caso, un pie apoyado firmemente en el terreno del thriller.

Outlander

Las novelas de Diana Gabaldon siguen exprimiendo las posibilidades de la adaptación audiovisual con una nueva tanda de episodios, correspondientes a la segunda parte de la séptima temporada. Habrá una octava, qué duda cabe, pero por ahora Disney+ está estrenando semanalmente los ocho capítulos más recientes. Basados, más o menos libremente, en los hechos narrados en el volumen Ecos del pasado, la historia encuentra a Claire esperando que se cumpla su fatal destino en una prisión de Wilmington. En paralelo, Roger retoma su trabajo como asistente del reverendo McMillan para las filas el ejército, mientras Brianna intenta acostumbrarse a una nueva vida, en la dulce espera antes de que nazca su hija.

CINE

Yamanaka en la Lugones

Despidiendo el año, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) ha programado los únicos tres largometrajes que se han conservado del gran cineasta japonés Sadao Yamanaka, realizados entre 1935 y 1937. Del miércoles 11 al domingo 15 habrá cuatro únicas funciones de cada título, comenzando por La vasija de un millón de ryo (foto), uno de los varios films de esa era dedicados al espadachín tuerto y manco Tange Sazen. Soshun Kochiyama narra la historia del líder de una familia de yakuzas en la zona más empobrecida de Tokio, al tiempo que la obra maestra Humanidad y globos de papel encuentra a Matajuro, un hombre que lucha por obtener un empleo que le permita mantener a su familia, mientras su mujer trabaja día y noche fabricando globos de papel. El programa del ciclo se completa con un cortometraje reciente dirigido por el especialista en animación Rintaro, el realizador de la célebre Metrópolis, centrado en la vida de Yamanaka. Programación completa en complejoteatral.gob.ar.

La favorita del rey

El título original de este film francés que puede verse en salas comerciales es claro y directo: Jeanne du Barry. Basado muy libremente en la vida y obra de la celebérrima cortesana francesa, la última amante del rey Luis XV, el film dirigido y protagonizado por la actriz Maïwenn también cuenta con el coprotagónico de Johnny Depp, en la piel del monarca cuyo reinado terminó de aplanar el terreno para la futura Revolución. “Luego de ver la película María Antonieta, de Sofia Coppola, siempre quise dirigir una película sobre Madame du Barry”, declaró la realizadora. Luego de intentar con varios actores galos, Maïwenn se decidió por Depp, quien se maneja a la perfección en el idioma de Voltaire.

TV

Get Millie Black

La nueva serie británica de HBO, coproducida por Channel 4, tiene como principal personaje a Millie-Jean Black, una joven detective nacida en Jamaica que un día es echada de Scotland Yard. El regreso a su país natal la encuentra abriéndose camino en la policía de Kingston junto a su compañero Curtis. Juntos investigan casos de personas desaparecidas misteriosamente, pero los más complejos serán el de un niño que podría ser salvado de un terrible destino y el de su propia hermana transgénero. Son apenas cinco capítulos creados por el escritor jamaiquino Marlon James, quien quiso “mostrar la riqueza de la comunidad queer caribeña”, según sus propias declaraciones a la prensa. “La idea no es dejar de lado la crueldad que las personas queer experimentan en sus existencias cotidianas, pero también queríamos mostrar lo ricas que son sus vidas”. La encargada de darle vida a Millie Black es Tamara Lawrance, la actriz británica vista recientemente en la notable miniserie Time.

Lunes a las 23, por HBO.

Miss Scarlet and the Duke

Kate Phillips (Peaky Blinders) es una heroína independiente en la sociedad londinense de mediados del siglo XIX. A pesar de los mandatos victorianos, Miss Scarlet siempre se interesó en dirigir la agencia de detectives fundada por su padre, muerto en extrañas circunstancias. En la tercera temporada, que está emitiendo la señal Film & Arts, la protagonista investiga nuevos y sorprendentes misterios mientras lucha por sostener la oficina. La competencia de una agencia rival crea nuevos problemas, mientras sigue haciendo malabarismos en su relación con el inspector William Wellington, el Duque, quien parece encantado con una hermosa mujer que conoció en su infancia.

Lunes a las 22, por Film & Arts.