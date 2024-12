En las últimas horas se viralizaron imágenes de una presunta pelea a golpes de puño entre el influencer político Franco Antunes, conocido como Fran Fijap (por su usuario de redes sociales), y el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, durante una entrevista grabada en el programa de la periodista María Julia Olivan, que se emitirá este viernes.

En diálogo con la 750, Belliboni aclaró el hecho: "Venía bien la charla, al punto de que él me dijo que me iba a invitar a su programa. Cuando terminamos él estaba enojado porque no había podido probar ni decir nada, yo le extendí la mano para dársela y él me dijo: 'No te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo'", contó Belliboni.

Luego del insulto, el joven se habría parado y lo habría empujado. "El agredido fui yo, verbal y físicamente", aseguró el dirigente del Polo Obrero, quien también le reclamó a la producción del programa por la viralización de las imágenes: "El tema es que María Julia Oliván no me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción y a mí no me los dan", cuestionó.

Belliboni tildó a Antunes de "provocador" y dijo que durante la entrevista-debate el joven influencer lo acusó de "chorro": "Tengo códigos de barrio, hasta el insulto aguanto. El empujón no", declaró en Branca de Vuelta. Y continuó: "No tiene dimensión de las cosas, dice que lo perseguíamos con destornilladores, está loco".