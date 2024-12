En la industria musical, la autenticidad es hoy un valor en constante cuestionamiento. Los esfuerzos por escapar a la lógica de las métricas -que hoy definen un éxito cada vez más atolondrado- y de la complacencia sonora definen solo las carreras de aquellos artistas que pueden, sin caer en la tentación de las cadenas de oro, mantenerse fieles a las intenciones más primitivas de hacer música: transmitir, movilizar almas, dejar una marca. BB ASUL sabe que la autenticidad de su expresión, como todas, es mutante pero también que su música sólo puede existir si sale desde ese lugar.

El universo conceptual, discursivo y (no exclusivamemente mono) cromático de BB ASUL deja entrever esa búsqueda -acaso infinita- de unicidad en la que conviven las influencias musicales más variadas. BB ASUL es pseudónimo de Isabela Terán. Isabela Terán nació hace 27 años en su casa de Villa Urquiza, fruto del vínculo entre “dos hippies que siempre fueron al costado de la norma”. Su infancia estuvo definida por la música: su padre es multiisntrumentista, orquestador y director, también hijo de músicos clásicos. “Gracias a él entendí la música clásica como como el rock: que Mozart y Sid Vicious son lo mismo, prodigios reventados. Eso me permitió empatizar más con la música clásica, que no me quedara tan lejana como suele sucederle a mucha gente”, asegura.

El abanico imposible completado por Eminem, Beach Boys, Marilyn Manson, Rammstein, Julieta Venegas, Miranda, Joni Mitchell, Caetano Veloso marcó esa crianza hiper estimulada que la terminó llevando a estudiar en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, donde comenzó su camino de profesionalización y profundización de sus gustos punks y metaleros, escuchando bandas como Slipknot o Deftones.

“La poca buena música que tenemos hoy en Argentina está hecha por mujeres”, dice Isabela a Las12.

Componer con otras

Después de ser corista en una banda escolar, su necesidad de componer temas se le hizo evidente y en 2019 lanzó su primer tema, auto-gestionando video y distribución, “uwu”. A pesar de la inminencia pandémica, la repercusión de sus primeros singles tuvo como consecuencia dos acercamientos fundamentales para el siguiente desarrollo de su carrera: el de Sergio Chiapetta (manager de Gustavo Santaolalla), que hoy sigue siendo su representante, y el de Warner Music Argentina, sello bajo el cual ya editó el EP uwu (en 2021, con feats con Taichu, ODD Mami, Blair, Axel Fiks) y su primer disco, Pura (2023), que presentó en abril de este año en su primer Niceto.

“Sonora y conceptualmente, es un disco de alguien que cree que la tiene muy clara con lo que está haciendo y después dice ‘ah, no, capaz que no era por ahí’, jaja, pero es auténtico porque representa lo que quería hacer en el momento”, confiesa. El 18 de diciembre dará su segundo show en esa sala, donde repasará esos temas y presentará su nuevo lanzamiento, “Hot 90 Shot”, en el que explora más sus raíces pesadas. En marzo, además, formará parte de la grilla de la edición 2025 del Lollapalooza Argentina.

“La poca buena música que tenemos hoy en Argentina está hecha por mujeres”, dictamina Isabela con seguridad. De la escena local, además de destacar el trabajo de las chicas que forman parte de su círculo cercano como Taichu, Blair, ODD Mami, Connie Isla, habla con admiración de Lali y Angela Torres, dos artistas con las que está trabajando como compositora. “Soñé toda mi vida con componer para otra gente para así poder hacer con mi música lo que se me cante, pero trabajar con Lali es tope de gama”, cuenta.

“Fanático”, el tema con el que Lali respondió, con ironía y altura creativa, a la persecución sistemática por parte del actual Presidente de la Nación (“Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño / Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño”), fue compuesto junto a Isabela. Implica también una introducción de Lali a un universo sonoro más rockero, que explorará en un futuro disco que están componiendo juntas (con Isa sumándose al equipo creativo de Lali y otros compositores): “Es una experiencia increíble, la de laburar con alguien que tiene una materia prima y un sabor para solucionar el conflicto de la música argentina: que es precisamente que no hay sabor ni materia prima. Se viene haciendo lo mismo en repeat y ella tiene algo muy especial, una identidad argentina muy fuerte, casi maradoniana”, dice.

El ataque en redes sociales -a una escala no estatal, vale aclarar, aunque resulte surreal-, es también eventualmente sufrido por BB ASUL: ya es norma que las artistas tengan que tolerar constantes y agresivas críticas superficiales, no vinculadas a su arte. “Para las mujeres, en este mundo horrendo en el que vivimos, el valor está puesto en nuestro físico, en nuestra estética, y es lamentable, pero es así: hablan es de cómo te ves, no hablan de tu canción. Es muy difícil que no te afecte”, dice. Está claro que el nivel de exigencia artística hacia las mujeres es mayor a nivel mundial, se les pide “perfección” vocal, estética y también en su despliegue escénico, pero Isabela sabe bien lo que quiere: “Yo no hago perfo, no me interesa hacer una coreografía imposible, no quiero bailar. Hago otra cosa: a mí me gusta escribir canciones y cantar”.

En esta industria histórica y estructuralmente machista, en la que los intentos de deconstrucción son lentos y mínimos, las condenas hacia personajes como Miguel del Pópolo -ex líder de la banda "La ola que quería ser chau", condenado a 27 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de tres mujeres- constituyen hitos por momentos esperanzadores. “Igual ellos son los que cayeron: Cristian Aldana, Miguel del Pópolo... Pero hay una cantidad tremenda de abusos en la música argentina, muchos que quedaron en un costado: hay que ver cómo sigue la cosa después de esta condena”, opina Isa. Y agrega, sobre las pequeñas batallas: “En este sentido, creo que podemos elegir a quienes escuchar y a quienes no. Yo tiendo a elegir a quienes veo que tienen una actitud un poco más feliz para con la existencia de las mujeres, un poco de apertura. Hay discos enteros que no tienen una mujer ni haciendo un featuring ni en el equipo de trabajo: yo prefiero escuchar a los que al menos tienen una intención ética por equilibrar”.

BB ASUL se presenta el miércoles 18 de diciembre en Niceto Club.