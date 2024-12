Newell’s espera mañana por Boca con la vuelta de Juan Ramírez en la ofensiva, en quizá su última oportunidad de convencer por lograr su continuidad en el club. Mariano Soso, además, ratifica la línea de cinco en el fondo con la permanencia en el equipo de Tomás Jacob. Ariel Holan, en cambio, probó ayer una formación de Central con cinco cambios para visitar mañana a River y se reducen las chances de los apariciones de Facundo Mallo e Ignacio Malcorra.

El nueve uruguayo. Mariano Soso dirige mañana desde las 21 a Newell’s por primera vez en el Coloso del Parque y las decisiones que tomó ayer en el entrenamientos entregaron sorpresas. En primer lugar porque el técnico mantendrá la formación con línea de cinco en el fondo, como la que dispuso en Tucumán ante Atlético. De esta manera Jacob se mantiene en la extrema línea junto a Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo. Esa defensa la completarán Armando Méndez, quien se mostró recuperado de una molestia muscular, y Leonel Vangioni.

En ataque Soso le dará una nueva oportunidad a Ramírez, quien reemplazará a Giovani Chiaverano. El nueve uruguayo tiene muchas chances de quedarse con el puesto titular debido a que Juan Manuel García no se encuentra en plenitud física. Y para Ramírez no será un partido más dado que de su actuación depende su futuro. El jugador no estuvo a la altura de las expectativas durante el año y el club pagó cuatro millones de dólares por su pase. Una inversión incomprensible por el nivel que mostró el jugador y por eso es prioridad de la dirigencia intentar negociar su ficha en el verano con la intención de recuperar parte del dinero abonado para su contratación. Para Soso no es un jugador titular pero jugará mañana ante Boca junto a Mateo Silvetti en la ofensiva.

En el mediocampo el entrenador ratificó a Ever Banega junto Matko Miljevic y Tomás Pérez. Esta mañana en Bella Vista el técnico resuelve siu García tiene un lugar entre los suplentes o queda marginado por no encontrar su mejor condición física.

Los cambios de Holan. Central visita mañana a River con la aspiración de superar el mal segundo tiempo que jugó ante Racing y justificó su caída, la primera con Holan en el banco. El técnico cambió medio equipo en el ensayo de fútbol y prepara una formación con novedades en todas las líneas.

Los mayores problemas están en la defensa porque Miguel Barbieri y Agustín Sández están suspendidos, el primero por acumulación de amarillas y el segundo por expulsión. Y ante estas ausencias el entrenador ensayó con línea de cinco en el fondo. Por Barbieri espera recuperar a Mallo, quien tiene el alta médica por un desgarro y busca recupera su mejor condición física. En la práctica incluyó al chico Luca Raffin y más allá de la importancia del defensor uruguayo para el equiipo el técnico canaya no es adepto a incluir en el once titular a jugadores que no hicieron fútbol por lo cual al chico Raffin se le abre la puerta del debut con la auriazul. En tanto Alan Rodríguez reemplazará a Sández y para conformar la línea de cinco se moverá Mauricio Martínez como zaguero central. Es decir que Holan quiere una defensa con Coronel, Mallo, Mauricio Martínez, Giménez y Rodríguez.

En el mediocampo la ausencia es la de Jonatan Gómez por suspensión, la cual se suma a las lesiones de Campaz y Malcorra, quienes no jugaron ante Racing. Lautaro Giaccone reemplazará a Gómez pero además Gaspar Duarte, recuperado de una contractura, volverá al equipo en reemplazo de Ruben. El quinto y último cambio será el de Tomás O’Connor por Maximiliano Lovera, de muy bajo nivel a lo largo de todo el año. Holan apostó por Lovera a su llegada a Arroyito pero el delantero no logró tomar protagonismo y se mantiene con un rendimiento que hará muy difícil su venta a fin de año. Y así O'Connor recupera su lugar luego se sus diferencias con Matías Lequi.

El síntesis, el canaya mañana en el Monumental a las 19 parará con Broun; Coronel, Raffin, Mauricio Martínez, Giménez, Rodríguez; Giaccone, Ibarra, O’Connor; Duarte, Copetti.