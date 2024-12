Patricia Bullrich apuntó contra Mauricio Macri por el proyecto de Ficha Limpia. Luego del fracaso de la sesión en el Congreso para tratar la iniciativa del PRO, la ministra de Seguridad de Javier Milei, que también ocupó ese cargo durante la gestión de Cambiemos, cruzó al expresidente por haber puesto en duda que el gobierno de La Libertad Avanza quiera “un país sin corrupción”. “¿Por qué no sacamos Ficha Limpia cuando fuimos gobierno?”, provocó Bullrich a Macri este sábado en declaraciones radiales.

La falta de quórum que trabó a fines de noviembre el tratamiento del proyecto de ley con que se busca proscribir a Cristina Kirchner dejó secuelas. Ficha Limpia es una de las principales iniciativas parlamentarias del PRO, razón por la cual el expresidente y líder del partido, Mauricio Macri, luego de que fracase la sesión cargó contra el Gobierno por redes sociales. “Hoy, en la sesión de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina. ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?”, escribió Macri en X. “Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, agregó.

Al ser consultada por las críticas de Macri al Gobierno, Bullrich no dudó en cuestionar al exmandatario por su postura. “Cuando fuimos gobierno nosotros no la sacamos y el proyecto, por lo que veo, se presentó en 2016. Podríamos haberlo hecho y teníamos una mayoría parlamentaria bastante más estable que esta”, lanzó la ministra de Seguridad en una entrevista con radio Mitre. Bullrich recordó que “nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos” y se preguntó: ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación”. Además, la funcionaria sostuvo que “en los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido (PRO), luego fui candidata”. "La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla... Quizás el error fue no haberlo dicho claramente”, consideró.

Bullrich también explicó las razones por las cuales desde Casa Rosada no se acompañó el proyecto del PRO. “Creo que deberíamos haber discutido un poco más el texto del proyecto. Hay algunos temas que hay que discutir. Yo lo hubiera remitido a la Justicia Electoral y Federal. Hay muchas provincias que con dos papelitos forman una causa. Hay muchos regímenes feudales en nuestro país", planteó y consideró que “lo importante es que Ficha Limpia va a salir” aunque con la incorporación de “algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude”.

Por otra parte, la ministra de Seguridad destacó la gestión de Milei, quien el próximo martes cumplirá su primer año al frente de país. "¿Quién sacó Boleta Única? Este gobierno. Esta cosa de querer siempre mirar el detalle en lugar de mirar la gran película no va. Argentina necesita mirar la gran película y ahí necesitamos tener seguridad jurídica", evaluó la funcionaria del gobierno ultraderechista. A su vez, rechazó las versiones que circulan respecto a un supuesto pacto del Gobierno con el kirchnerismo. "¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno", sentenció Bullrich.