La Dirección General de Educación Superior de Salta cerró la tecnicatura en Turismo que dictaba el Instituto Nº 6012 en El Carril. La coordinadora de la carrera, María Andrea Sánchez Wilde, el cuerpo docente y estudiantes solicitan la reapertura, ya que la consideran una propuesta educativa estratégica para la región del Valle de Lerma, con localidades que son los destinos más elegidos dentro de la provincia por turistas del país y extranjeros.

Sánchez Wilde explicó a Salta/12 que la carrera de Turismo no fue incluida en la oferta educativa para 2024 ni tampoco para 2025, pese a que presentaron la solicitud de reapertura y los requisitos exigidos.

La coordinadora indicó que se le había explicado desde la Dirección General de Educación Superior que en el corriente año lectivo la carrera no se abrió porque se iba a cambiar el plan de estudios. Sin embargo, tampoco se la incluyó para el año entrante. Las carreras que se dictarán en 2025 serán las tecnicaturas de software y gastronomía y los profesorados de educación especial, nivel inicial y lengua.

El turismo es una de las actividades económicas más fuertes la región y Sánchez Wilde indicó que el cierre de esta oferta educativa clave priva de la igualdad de oportunidades de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad a estudiantes de la zona, y obstaculiza el desarrollo del sector turístico local. Esta carrera, además, fomenta una comprensión y apreciación profunda de la herencia local.

"La carrera ya llevaba 12 años. Ese es un argumento para el cierre, en vez de ser un argumento de fortaleza, de que la carrera tenía profesores por concurso, un equipo trabajando, con una gran inserción en el Valle de Lerma, de que nuestros egresados trabajan en distintas empresas y organismos públicos del interior de la provincia. En realidad lo que dicen es que llevamos demasiados años, entonces no pretendamos continuar. Nunca se nos dijo nada por escrito", manifestó.

"La supervisora Ivonne Patagua nos dice que no tenemos suficientes alumnos, suficientes egresados, cosa que yo desmiento totalmente", afirmó Sánchez Wilde. Contó que pidió audiencia con la ministra de Educación, Cristina Fiore, pero no se la dieron hasta el momento.

La coordinadora dijo que los profesores que conforman la planta docente de la carrera, seis en estos momentos, pasarán a disponibilidad y deberán ser reasignados en otras instituciones. Pese a que son docentes que han concursado sus cargos, "en el nivel superior no existe estabilidad laboral. Si no encontrás otro lugar donde ser reubicado, perdés el empleo", sostuvo.

Salta/12 consultó el Ministerio de Educación, desde donde respondieron que "las carreras del Nivel Superior son cíclicas, entonces, de acuerdo a la necesidad se van abriendo o se van cerrando. En El Carril se cerró porque los alumnos no tienen posibilidades de vincular las prácticas profesionales en turismo en la zona. Y los docentes se reasignan en otras carreras, los que ingresaron por concurso, eso pasa en superior".

"Este año no se abrió el primer año de esta carrera y no se autorizó para el año que viene tampoco, porque no hay una necesidad de formación en ese perfil. Solo siete alumnos había en tercer año, el año pasado. Entonces, las carreras están unos años y se agotan. Pero en El Carril, los chicos tampoco tenían posibilidades de inserción laboral", respondió la cartera educativa.

Sánchez Wilde aseguró que los egresados sí tienen inserción laboral. Contó que incluso tres egresados abrieron la primera hostería en El Carril, "Portal de los Valles".

Los y las estudiantes de la carrera de turismo son también de los departamentos Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, La Viña y Guachipas. Sánchez Wilde resaltó que para los municipios del Valle de Lerma es importante la carrera, ya que estos lugares son los destinos más elegidos por los y las turistas.

Era la única carrera que quedaba de turismo activo. "Tenemos un claro perfil emprendedor. El gobierno generalmente habla mucho del emprendedurismo pero está cerrando una de las carreras que más perfil emprendedor tenía en el Valle de Lerma", recalcó Sánchez Wilde. "El desarrollo turístico supuestamente es prioritario para el gobierno provincial", añadió.

"Creemos que se está haciendo un daño bastante grande a la comunidad del Valle de Lerma", dijo. "La importancia del turismo es enorme, es una de las actividades que más se ha potenciado luego de la pandemia", señaló. Desde 2022, "el turismo de cercanía fue creciendo muchísimo", aseveró. "Eso ha permitido como nunca la inserción de nuestros alumnos en muchos emprendimientos y dentro de las oficinas de informes, direcciones y secretarías de turismo del interior".

Turismo activo

Sánchez Wilde describió al Valle de Lerma como una región que se ha caracterizado por la actividad tabacalera, que ha sufrido bastantes embates, pero que se puede complementar con el turismo en meses estivales, porque "puede ir muy bien de marzo a octubre". Indicó que "se trabaja muy bien en el Dique Cabra Corral, aunque tienen el problema de los cortes de ruta por las lluvias. "A pesar de eso, en la temporada pasada se tuvo mucha ocupación de alojamientos turísticos, muchas ventas de excursiones", sostuvo.

"El turismo activo es lo que más ha crecido", como el senderismo, cicloturismo y actividades acuáticas en el Dique Cabra Corral, afirmó la coordinadora.

En este contexto de crisis, "evidentemente hay una disminución de la actividad turística pero con el turismo de cercanía, al contrario, lo que va a pasar es que mucha gente no va a poder salir a veranear al exterior o a otros lados y va a priorizar quedarse en Salta y ver los atractivos turísticos de Salta. El Valle de Lerma tiene una ventaja competitiva respecto a otros municipios y es su cercanía con Salta Capital", analizó.

La docente recordó que Chicoana ha sido elegida por el Ministerio de Turismo de Salta en el marco del plan Liderar "como un lugar mágico", es un municipio que también abarca a la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo.

Asimismo, El Carril ha sido destacado como un lugar para el turismo gastronómico y se lo declaró "capital provincial de la empanada". Sánchez Wilde dijo que todos los años hacen una feria de turismo gastronómico con estudiantes de la carrera y hubo "un crecimiento bastante grande".

"No entendemos esa idea tan centralista, de decir que la única oferta (de la carrera de turismo) es la de Salta (en el Profesorado de Salta) y el resto de chicos del interior vea lo que hace. La han cerrado en Cachi (uno de los lugares preferidos por el turismo local y extranjero) hace unos años, entonces ¿realmente no se necesita gente capacitada en turismo? Es increíble que hayan cerrado una carrera así. En Cafayate también, la carrera de turismo que queda es de la Universidad Nacional de Salta, no es de la Dirección General de Educación Superior", indicó.

"Nosotros no solo defendemos la reapertura de la carrera, sino que también queremos que tenga la orientación del turismo activo, porque para nosotros es el futuro. Dentro del Valle de Lerma es la que nos permite trabajar los recursos naturales y culturales. Este año con los alumnos hicimos experiencias de turismo comunitario en la Quebrada del Toro como para ver qué se puede hacer también en la Quebrada de Escoipe con ese tema. Este año hemos firmado un convenio con la municipalidad de Chicoana para trabajar con relevamientos, para ir haciendo una tarea de extensión", señaló. Detalló que en años anteriores a la pandemia de covid-19, trabajaron con otros municipios y presentaron proyectos de turismo alternativo desde la carrera.

Sánchez Wilde adelantó que pedirá audiencia con la nueva ministra de Turismo, Manuela Arancibia, para conversar sobre la necesidad de reapertura de la carrera.

"Pedimos al intendente de Chicoana, El Carril y todos los municipios donde tenemos alumnos, que nos apoyen. Lo mismo, diputados y senadores. Hablan del turismo como una actividad muy importante. Van a necesitar personal capacitado, jóvenes con impulso para mejorar la prestación de servicios turísticos", dijo Sánchez Wilde para finalizaar.

