“Esta no es en absoluto la verdadera historia del gran robo de miel de arce canadiense”. El disclaimer presente en cada uno de los seis episodios de Dulce estafa (disponible en Prime Video desde el viernes) deja en claro las intenciones de esta recreación de un acontecimiento sucedido en 2011. Ese descargo de responsabilidad, como si fuera la antítesis de Fargo, sin embargo, conecta aún más a esta historia con el universo narrativo, los personajes y el ambiente pergeñado por los hermanos Coen. O como si el Albuquerque de Breaking Bad se hubiera mudado a la parte más ruda de Québec. ¿El botín? Dieciocho millones de dólares en barriles con la sustancia más emblemática del país más al norte del continente.

La savia del árbol de arce está en el desayuno de sus habitantes. Su hoja en una moneda emitida por el gobierno y hasta en la bandera. Es, a su vez, el pegajoso MacGuffin de esta comedia criminal con ladrones de medio pelo. “No es heroína”, avisa Ruth Landry (Margo Martindale). Una agricultora que se verá empastada con los bajo fondos luego de que las autoridades clausuren su granja por incongruencias en su licencia. Todo es una trapisonda de Léonard Gauthier (Guy Nadon), el hombre fuerte de la asociación que nuclea a los productores de ese alimento que quiere quedarse con su propiedad. Con un marido comatoso, arreciada por las deudas, la mujer tiene la intención de venderle su producto en negro a Mike Byrne (Chris Diamantopoulos), un tipo con pocas pulgas muy bien conectado con el hampa de Boston. Que al criminal lo llamen “caramelito” no es la mejor de las señales para lo que están preparando. El último recluta de la banda es Remy Bouchard (Guillaume Cyr), quien acaba de cumplir cuarenta años y tiene ganas de ir “por el oro”. Nadie supone que a ese guardia de seguridad ingenuo y rechoncho se le ocurrió un plan infalible: el Fuerte Knox con oro para waffles no cuenta con el mínimo estándar de vigilancia.

En el comienzo de Dulce estafa hay motoqueros francófonos preocupados por la pronunciación de su idioma, un cadáver en un barril y el ringtone con “La cucaracha”. Las intenciones del producto creado por Brian Donovan y Ed Herro son evidentes. Además del “heist”, la esencia de este plato proviene de las complicaciones y extravagancias, obra de la temperamental Ruth y sus secuaces. Casi como un guiño a la infravalorada Welcome to Colinwood (Anthony & Joe Russo; 2002), el golpe se irá complicando en cada escena. Los movimientos del trio son tan torpes que llegarán hasta los oídos de los jefes en Boston. Y ahí será el momento para que ingrese en escena Bo (Jamie Lee Curtis, también productora de la ficción), personaje pequeño pero crucial para esta apología de la ineptitud criminal.

Por debajo del festival de desatinos y diálogos picantes, Dulce estafa se complementa con un entretenido choque de coloquialismos y apuntes sobre la revancha de los humillados. Ruth, Mike y Remy necesitan ponerse el disfraz de delincuentes para lograr su golpe. La banda sonora con versiones yeyé de “The House of the Rising Sun”, “These Boots are Made for Walkin’’, “I Got You Babe” –entre otros- resulta una buena metáfora de lo que hacen sus protagonistas. Y por lo que sucede al cierre de la entrega, queda claro que los malhechores irán por un segundo plato.

Programados

* Apple TV+ comenzó con la danza de producciones para el próximo año. En febrero se estrenará el drama médico alemán Berlín: entre la vida y la muerte. Hacia abril será el turno de Government Cheese, protagonizada por David Oyelowo. Se trata de una comedia familiar surrealista ambientada en el Valle de San Fernando de 1969 que cuenta la historia de los Chambers, una familia que persigue grandes y aparentemente imposibles sueños para su contexto.

* Tras haber nacido en You Tube Red y pasado por Netflix, Cobra Kai tendrpa lugar en Warner Channel a partir de enero. Las cinco primeras temporadas completas de la serie que reinventó Karate Kid podrán verse por la pantalla chica desde enero. Entretanto, la conclusión de la sexta y última temporada llegará a la N roja hacia febrero. Y después sí, bandera blanca para Daniel Larusso y Johnny Lawrence.

* El próximo viernes Paramount+ estrenará Dexter: Original Sin. Ambientada en Florida a comienzos de los ‘90, la historia seguirá los pasos de un joven (Patrick Gibson) camino a convertirse en un asesino en serie vengador guiado por su padre (Christian Slater). Desafío particular para el joven, ya que comienza una pasantía en el departamento de forense de la Policía de Miami. Sarah Michelle Gellar será parte del elenco, mientras que Michael C. Hall le dará voz al icónico monólogo interior en la cabeza de Dexter Morgan.

El personaje

José Arcadio Buendía de Cien años de soledad (Marco Antonio González). El tipo al que se le ocurrió fundar Macondo en medio de una ciénaga, el que se casó con su prima, el alquimista y soñador irreparable, el padre que llevó a Aureliano a conocer el hielo y terminó amarrado a un castaño para darle lugar al realismo mágico. El “poeta de la ciencia”, en palabras de Gabriel García Márquez, podrá ser visto desde el miércoles por Netflix.