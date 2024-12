“Melancolía es espera de lo que ya ha venido”, se lee en uno de los poemas de La ficción de los días, libro del poeta, novelista, cuentista y ensayista Eduardo Álvarez Tuñón, recientemente reeditado en la colección “El Aura” que el propio autor y miembro de número de la Academia Argentina de Letras codirige junto al poeta Mario Sampaolesi hace más de diez años en la editorial Libros del Zorzal. No hay dogmatismos estéticos en esta colección que desde el título evoca al poeta entrerriano Juan L. Ortiz (1896-1978).

A la diversidad de las y los poetas publicados --de Horacio Salas a Miguel Espejo, de Liliana Ester Estévez a Ana Arzoumanian, de Rafael Felipe Oteriño a Santiago Sylvester, de Bea Lunazzi a Paul Valéry--, se suma la convicción de los directores respecto de que "la poesía es un lenguaje contra el poder, contra lo autoritario, contra la idea de una verdad única".

Este año también aparecieron en la misma colección Después de Reikjavik, de Mario Sampaolesi, y Antología personal (1966-2023), del poeta platense Rafael Felipe Oteriño, que recopila trece poemarios, el primero que editó, Altas lluvias (1966) y el último, Lo que puedes hacer con el fuego (2023).

"El compromiso esencial del poeta es con la palabra -afirma Sampaolesi-. Creo que no se deben hacer concesiones. La poesía no puede ser reflejo de una realidad, porque es más rica que eso; no puede quedar circunscripta sólo a dar testimonio.”