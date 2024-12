Minervini nació en 25 de Mayo, pero vivió toda la vida entre Azul y La Plata. Su infancia se cocinó al calor de las tardes de vereda en Azul a la hora de la siesta y la televisión siempre encendida de los noventa. En esa época no había lugar en los relatos para la sensibilidad marica que él habitaba. Las representaciones en la ficción eran binarias y las expresiones gays estaban ridiculizadas en la televisión. Tampoco en las historias que se mostraban en el cine, la literatura y la música había lugar para mostrar lo que era la vida en la provincia. Todo lo que se veía sucedía en la capital.

“Nada de aquello que pasaba en mi infancia entonces parecía tener lugar en la cultura. Mi libro busca hacerse cargo de esos silencios y darle espacio a mi imaginario provinciano y queer. Es una lectura, que pienso me hubiera gustado tener a mano de adolescente. Que otre como yo, que viva en un pueblo y quizás tenga su sensibilidad herida, sepa como yo que hay otres y una forma poética y sensible de transitar ciertas heridas desde la escritura”, agrega Minervini, quien además de escritor es actor y Licenciado en Artes Audiovisuales por la Universidad de La Plata.

Su libro, Invocación Queer, es también una obra de teatro que se llama “Cuando te vas” y surge como homenaje a la canción “Tebas” del músico Dani Umpi. “Un fin de semana voy a escucharlo a Dani en un recital de La Plata y escucho esta canción por primera vez y me atraviesa profundamente tanto que digo: yo tengo que escribir algo a partir de esto. Dani Umpi para mí es un artista que justamente en sus canciones sí me hizo sentir representado y alojado” explica.

Si bien Minervini es el intérprete de “Cuando te vas”, también es quien hizo la dramaturgia. “Siendo actor, decidí que no quería esperar más a que alguien me llame para actuar algo que me guste y empecé a estudiar dramaturgia con el deseo de escribir un texto que me gustase actuar. En la obra y el libro reivindico mi condición de errante y el viaje es hacia esos paisajes platenses que reverdecen mis ojos cada vez que vuelvo a la ciudad donde hice la facultad y vuelve la nostalgia, los amigos, las aventuras”, reflexiona.

La obra lleva la dirección de Maxi Rofrano y volverá a la cartelera el año entrante, con funciones en Capital y Provincia. La primera temporada será en febrero en Animal, espacio donde también se presentará el libro.

“Invocación Queer” lo editó Editorial Azul S.A. y relata el fin de una relación amorosa. El dibujo de tapa y los interiores fueron ilustrados por la artista visual y gráfica Vevu Coco.





El protagonista de “Invocación Queer” es un hombre enamorado de otro hombre. “Mi intención era escribir algo que me hubiese gustado leer cuando atravesé un momento de dolor. En ese sentido creo en la escritura como un espacio de venganza, de desvergüenza, de antijuicio. Venganza al silencio al que se arroja lo disidente, lo obsceno, lo no contable; desvergüenza de la intimidad trascendida, del dolor en soledad, de la tristeza, la amargura, la sensibilidad como debilidades. Y anti juicio de las experiencias. Cualquiera de nosotros podría decir que el personaje es de tal o cual manera; la literatura es ese espacio donde el personaje no está solo de una manera, ni es de una sola forma” explica el autor que durante su infancia sintió la represión de la mirada heteronormada que indicaba que lo que él sentía estaba mal.

“No tuve una infancia trágica y mis padres siempre me apoyaron en mi carrera y mis decisiones. Pero no fue una infancia donde pudiera habitar lo gay. No estuvo exenta de los dolores que produce al cuerpo acomodarlo en un molde donde no cabe o no quiere caber. Por suerte existió la escritura. Para mí, vengar ese silencio es escribir su grito, y creo que en eso estoy. Puede sonar un lugar común, pero ahí donde haya una marica acorralada y amenazada por los muros de la razón heteronormal, un relato disidente se vuelve agua en el desierto” reflexiona.

La palabra “queer” como amuleto que carga el título le llegó desde distintos lugares. Cada vez que sufrió una ruptura amorosa, se dedicó a realizar su propio ritual de salvataje: ver “Queer As Folk”. Una serie sobre un grupo de amigos y amigas homosexuales que empezó a emitirse en los 2000 y que, para Minervini funcionó como una suerte de familia auxiliar para entender y sentirse acompañado en distintos momentos de su vida.

Por otro lado, en inglés “queer” se utiliza popularmente para nombrarse como parte de la comunidad gay. “Para mí significa pararse por fuera de las categorías binarias para definir la forma en que uno ama. En definitiva, traje al juego una palabra en inglés porque desde que estudié ese idioma siendo chico, me resultó placentero incorporar y usar algunas de sus palabras para mi expresión. Mi proximo libro se llama Luqui Estraig que es como suena mal dicho la marca de cigarrillos y tambien se puede traducir como heterosexual afortunado” relata y afirma que su interés es desacralizar los rótulos que devienen una cárcel para el deseo, que es siempre dinamico y extraño. Su libro entonces se propone invocar esos costados de la existencia que escapan a las definiciones estancas y estancadas. “Creo que, en definitiva, la búsqueda del libro es que lo queer se presentifique. Tenga su escena en las vivencias del personaje para reivindicarlo y salvarlo” dice.

Este primer libro será el primero de un tríptico que busca, en términos del autor, destruir el amor romántico. Cuentos de amor que, valga la redundancia, desromantizan la idealización del encuentro de dos que se convierten en uno y son felices para siempre. Del duelo amoroso a la magnificación absurda de un amor que no fue, pasando por el fracaso de las experiencias de exploración adolescente en el mundo heterosexual.

Minervini espera que la presentación de “Invocación Queer” sea un evento festivo donde las sensibilidades disidentes se hagan presentes. “Siento alegría. Alegría frente a la creación de un lenguaje y de una ficción propia. Alegría porque rápidamente estoy viajando en un territorio ajeno. Festejo la desterritorialización en la que me sumerge el relato, festejo la emoción frente a un “romanticismo collage” hecho con fragmentos de la cultura popular, lo cursi y lo poético o sagrado tan propio como no identificable” dice Camila Mansilla, en el prólogo que alumbra el libro.

Después de tantas tristezas, quizás sea tiempo de sentir un poco de alegría y habrá una oportunidad este viernes 13 de diciembre en la presentación de “Invocación queer”, que será a las 20:00 en Animal Teatro (Castro 561, CABA). Lo presentará Camila Mansilla. Leerán: Hernan Lewkowicz, Maxi Rofrano y el autor. El libro se podrá conseguir en la presentación y también se podrá adquirir contactando al autor por sus redes sociales @rosapurpuraescritura.