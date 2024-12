El piloto de Ford Matías Rossi se quedó este domingo con el triunfo en Buenos Aires en la Top Race, en un fin de semana en el que se concretó el bicampeonato de Luis José "Josito" Di Palma (Fiat), que terminó segundo. En tanto, el podio lo completó Kevin Felippo (Lexus).

Este fue el cuarto triunfo del año para Rossi en la categoría, luego de los conseguidos en Rosario, Paraná y Buenos Aires. La actividad en Buenos Aires comenzó el sábado, con la carrera Sprint en la que Facundo Aldrighetti se llevó la victoria. En la segunda posición había cruzado la bandera a cuadros Rossi, seguido de Di Palma, a quien le alcanzó con este resultado para asegurarse el nuevo título.

Di Palma terminó la temporada con cinco triunfos en 12 fechas (Concordia, Buenos Aires – Circuito 8, Río Cuarto, Concepción del Uruguay y San Jorge).

Pelea en el Turismo Nacional

Leonel Pernía y Andrés Jakos protagonizaron un intenso cruce luego del accidente que protagonizaron este domingo en la tercera serie del campeonato de TN APAT. Todo ocurrió por un choque en la última vuelta mientras peleaban por la primera posición, que provocó roturas en el auto de Pernía y que perdiera varias posiciones.

Luego de esto, Pernía muy enojado se acercó a Jakos después de la carrera para decirle que “así no se corre porque así me arruinás el campeonato”, y le redobló la apuesta: “Lo que peleé por todo el año me lo arruinás por una maniobra de mala leche, porque sos un mala leche”.