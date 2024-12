La periodista y conductora Cynthia García analizó la discusión interna del peronismo y cuáles las expectativas por el cónclave de este lunes entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

En este sentido, la conductora de La García señaló que “hay una parte de la discusión interna que tiene que ser hacia adentro", aunque puso matices: "Cuando la discusión es sobre un proyecto de país, un futuro, no tiene que ser tan hacia adentro”, por lo que “hay un núcleo de la discusión interna que si no se resuelve no se saldan las urgencias”.

“Por ejemplo, en la movilización de las dos CTA la semana pasada, fue un accionar hacia afuera. Se sentía en las columnas de la movilización el enojo hacia Milei. Muchos coincidían en que no está conducido ni es tan contundente ese enojo”, sostuvo en la 750.

“Lo que veo es que no hay enojo contra Milei, o no es tan rotundo, porque quizás se está avizorando que es solo una herramienta del poder real que lo conduce. Es el cuchillo filoso que les corta bien. La mano que corta es el poder real que aplasta hasta el enojo”, remarcó.

"Nada sin Cristina"

Para la periodista, “se necesita mucha conducción política para salir de esa encerrona donde el poder real te aplasta hasta para enojarte”.

“En este contexto urgente se desarrolla esta reunión, que es una reunión política con eje en la conducción de Cristina como presidenta del PJ y conductora del campo nacional y popular, Se pone en evidencia lo interno y lo urgente. Si no hay resolución interna no habrá resolución de lo urgente, por lo menos a mediano plazo”, advirtió.

“El último fin de semana escuche a un dirigente decir yo quiero que Cristina banque a Axel. ¿Cuál es el sentido de esa proclama? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Que no hay apoyo de la presidenta del PJ, expresidenta de la Argentina, que sigue dando pelea aún en un contexto de persecución sin pausa, porque entiende estas urgencias y como resolverlas? ¿O tal vez expresa las ansias de construir otro proyecto donde Cristina sea el pasado?”, se preguntó.

“¿De dónde sale, con qué objetivo, esta construcción victimizante, que no la hace Axel sino de los que están alrededor? ¿De verdad vamos a seguir fogoneando ese discurso antipolítico de un Axel víctima que lo desmerece al propio Axel Kicillof?”, siguió.

“Hay que despreciar mucho lo construido para decir que Cristina banque a Axel sin antes decir que Axel ganó las elecciones y es el gran dirigente que es porque Cristina lo eligió con ese dedo que tanto le critican, y La Cámpora trabajó políticamente su triunfo. ¿O vamos a creer que Axel ganó porque hizo una campaña en un Clío? Esta es una verdad fáctica que habría que poner sobre la mesa. Es muy fácil subirse al estigma que La Cámpora son los malos”, advirtió.

“Yo creo que sería mejor volver al eje antes que se profundice una fragmentación que puede ser irreversible. La gente la está pasando muy mal, por eso es que decimos, nada sin Cristina”, concluyó.